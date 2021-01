Au fil des ans, le niveau des jeux FromSoftware C’est plus que remarquable. Il ne se limite pas à être un nouveau challenge pour les joueurs, mais il est devenu une référence au sein de la difficulté pour les joueurs puisqu’il ne propose pas un gameplay facile ou difficile, mais sa proposition est un standard préparé pour tous les joueurs . Mais voici le nouveau défi, en particulier avec un nouvel artiste rejoignant la proposition.

George RR Martin est connu pour être l’auteur de Game of Thrones et, cette fois, est celui qui aide FromSoftware pour créer Elden Ring. Cette proposition nous est parvenue à l’époque au cours de l’E3 et, bien que nous n’ayons pas eu de nouvelles informations à ce jour, cela pourrait changer très bientôt. La raison de cette hypothèse? Une nouvelle fuite qui semble rapprocher un peu la proposition.

Elden Ring | À partir du logiciel

Cette fuite est venue via 4chan, un endroit où des images ont également été partagées indiquant qu’il s’agirait de scènes du jeu. Bien sûr, il n’y a aucun moyen de le prouver, bien que beaucoup se soient déjà tenus à la date qui indiquait quand il sera montré. En fait, ils mentionnent que ce sera le 7 février quand nous pouvons voir cette grande proposition, même si pour le moment il n’y a pas de type de confirmation.

Comme nous l’avons indiqué, il faudra attendre une confirmation des développeurs, aussi intéressante que cela puisse paraître. Ce que nous pouvons vous rappeler, c’est qu’Elden Ring sera disponible sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et, actuellement, il est possible que Également disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X, bien que pour le moment, comme nous avons bien parlé, nous devons attendre encore un peu.