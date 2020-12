D’attendre que la génération actuelle commence à l’examiner avec PS5 et Xbox Series X | S à l’esprit. D’une publicité hype et cymbale au silence absolu. On sait peu de choses sur Bague Elden, bien qu’il y ait des rumeurs selon lesquelles nous pourrions le voir très bientôt dans un certain gala de jeux vidéo. Le nouveau de From Software en collaboration avec George RR Martin est enveloppé dans un halo de mystère qui ne veut pas être supprimé, même s’il semble que de bonnes nouvelles arrivent. Le développement de l’Elden Ring touche à sa fin.

Elden Ring, sur le point de finir?

C’est toujours une rumeur, mais celle venant de quelqu’un d’assez connecté à tout ce que From Software. Lance McDonald, connu pour ses mods et ses précédentes fuites de jeux de l’univers Souls, a récemment affirmé que le développement de l’Elden Ring était sur le point de se terminer. Ce qui l’amène à affirmer cela, c’est que Le studio de Miyazaki commence à embaucher des étrangers pour effectuer des tâches qui sont généralement laissées jusqu’à la fin d’un développement.

Le jeu Elden Ring pourrait sortir l’année prochaine.

Il parait, aurait été en contact avec précisément l’une de ces personnes récemment embauchées, d’où l’état de développement du jeu vidéo peut être revendiqué. On ne sait pas exactement quelles sont ces tâches, bien qu’il soit de plus en plus clair qu’il s’agit du jeu le plus ambitieux de l’étude japonaise. Avec le remake de Demon’s Souls, La ration de jeu des âmes devrait augmenter sous peu avec un jeu beaucoup plus profond au niveau de l’histoire et avec une bande-son très familière.