Elden Ring vise à apparaître très bientôt, selon de nouvelles informations

Elden Ring pourrait nous en montrer plus en un rien de temps.

Elden Ring n’a pas été montré depuis sa présentation lors du dernier E3 de 2019 et il y a eu peu de nouvelles sur son lancement ou sa proposition jouable, mais il semble que Miyazaki et l’équipe FromSoftware prépareraient le retour du jeu pour une date très proche. De nombreuses voix assurent qu’il y aura bientôt des nouvelles du jeu, les dernières rumeurs parlent du gala The Game Awards.

Imran Khan, ancien rédacteur en chef du magazine GameInformer, dit à un fan qu’il y a “des indices raisonnables” qu’Elden Ring montrera une nouvelle bande-annonce à venir. Bien qu’il n’ose pas faire de prévisions exactes sur le moment où il pourrait être montré ou quand le jeu pourrait être mis en vente. Date qui aurait pu être retardée par rapport aux plans initiaux de l’étude japonaise.

Il y a quelques indices raisonnables qu’une bande-annonce d’Elden Ring arrive bientôt, je pense. – Imran Khan (@imranzomg) 3 décembre 2020

Nous savons que l’Elden Ring est le nouveau RPG des créateurs de Dark Souls, bien que sa proposition de jeu puisse être très différente de sa saga la plus reconnue. Écrivain George RR Martin, créateur de Game of Thrones, a collaboré à la création de son monde fantastique, qui promet d’être l’un des plus grands et des plus vivants que FromSoftware ait créé.

Savoir plus: Phil Spencer a déjà joué à Elden Ring et offre ses impressions

Elden Ring est en développement pour PS4, Xbox One et PC. Nous verrons si son retard se traduit par une version rétrocompatible avec des améliorations pour la nouvelle génération de consoles, Xbox Series X | S et PlayStation 5.