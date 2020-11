Electronic Arts n'a pas encore décidé s'il augmentera ou non le prix de ses jeux sur PS5 et Xbox Series

D’autres sociétés comme PlayStation ou Take Two ont déjà augmenté le prix de certains de leurs titres.

Ces mois précédant le lancement des consoles de nouvelle génération ont été marqués, entre autres, par le prix des jeux vidéo PlayStation 5 et Xbox Series: sera-t-il maintenu? Monter? Au final, cette réponse a varié selon les entreprises interrogées, avec des exemples d’entreprises qui pour l’instant ont décidé de garder le même prix dans la nouvelle génération, et d’autres qui ont choisi de l’augmenter, comme Take Two ou le posséder PlayStation. que se passe-t-il avec? Arts électroniques?

Nous avons toujours dit que les jeux coûtaient de plus en plus cher à produire Blake JorgensenLors de la présentation des derniers résultats financiers d’Electronic Arts, l’un des hauts responsables de la société a souligné que pour le moment ils n’ont pas décidé si le prix de leurs jeux augmentera ou non dans la nouvelle génération. “Je ne veux pas encore en parler”, a commenté Blake Jorgensen. “Nous avons toujours dit que les jeux sont de plus en plus cher à produire, et l’expérience est également plus profonde, de sorte que le temps que les gens passent à jouer est plus long. On pourrait soutenir que cela nécessite un prix plus élevé pour le moment, mais c’est un problème que nous aborderons à mesure que nous nous rapprochons de la transition du jeu sur console de nouvelle génération. “

Le manager insiste pour aborder ce problème plus tard, concentrant désormais son attention sur la création de nouveaux jeux pour la prochaine génération. «Je ne veux pas que les gens comprennent cela comme une augmentation des prix; nous n’avons pas encore décidé“Jorgensen ajoute.” Ce que nous savons, c’est que nous pouvons faire beaucoup plus avec les nouvelles consoles et avec nos accords avec Sony et Microsoft et d’autres fabricants de consoles. “

Je ne veux pas que les gens comprennent que nous allons augmenter les prix; Nous n’avons pas encore décidé Blake JorgensenSes déclarations sont intervenues à un moment où le responsable de Take Two a déclaré à propos du prix des jeux de nouvelle génération: “nous facturons moins que ce qu’ils valent.” Sans négliger Electronic Arts, la société a déclaré que les nouveaux Battlefield et Need for Speed ​​préparent leur lancement sur PS5 et Xbox Series. En pensant à la nouvelle génération, n’hésitez pas à consulter notre analyse de la PlayStation 5, dans laquelle nous plongeons dans les principales fonctionnalités de la console Sony, ou l’analyse des Xbox Series X et S, où nous parlons des deux consoles Microsoft, les performances de vos jeux, l’interface utilisateur et d’autres fonctionnalités notables.

En savoir plus: Tarification, EA et Electronic Arts.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');