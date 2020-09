Le commerce électronique n’est pas une section exclusive à laquelle seules les entreprises du segment B2C peuvent accéder, les entreprises du segment B2B peuvent également en bénéficier. En fait, pour se faire une idée de la pertinence de celui-ci, il suffit de jeter un œil aux chiffres rapportés par Pure360, qui soulignent qu’en 2019 seulement, le marché du e-commerce B2B était évalué à 12,2 milliards de dollars dans le monde. Dans cet esprit, pour les entreprises interentreprises, il est également important d’avoir une bonne boutique en ligne qui leur permet d’augmenter leur nombre, donc cette fois nous verrons quels éléments ils doivent travailler pour l’établir.

Selon le cabinet Nexsoftsys, ce sont les éléments qui rendront aujourd’hui une boutique en ligne plus performante pour le segment B2B:

Selon la source, puisque l’espace numérique est devenu plus compétitif au fil du temps, les marques du e-commerce doivent avoir quelque chose en plus. En particulier, les marques B2B avec des sites de commerce électronique doivent avoir ce facteur supplémentaire qui les sépare de la concurrence. Avoir juste le magasin ne suffira pas, les entreprises doivent être uniques et différentes pour rendre votre expérience meilleure, plus attrayante, utile et réussie.

La réactivité peut être considérée comme l’un des principaux aspects. Selon la firme, de nos jours, le nombre d’utilisateurs d’appareils mobiles a considérablement augmenté, les entreprises B2B doivent donc créer une boutique en ligne réactive.

Alors que la plupart des plates-formes de commerce électronique actuelles permettent déjà de créer des sites réactifs, les entreprises B2B doivent en particulier veiller à intégrer la réactivité. De plus, le site doit être adapté pour les utilisateurs d’applications mobiles, il est donc recommandé de jouer avec l’interface et l’expérience utilisateur pour rendre le portail plus convivial.

Bien entendu, aucune boutique en ligne, quel que soit le segment, ne peut ignorer les appels à l’action ou les CTA. Les propriétaires d’entreprise de cet espace numérique doivent faire de leur mieux pour inclure autant d’appels que possible.

N’oubliez pas que les appels à l’action génèrent des ventes, les boutons doivent donc être intéressants pour persuader les actions des visiteurs.

Enfin, il est recommandé de garantir la sécurité des paiements. Cela devrait être garanti en particulier dans le segment B2B, car les paiements ont tendance à être plus élevés.

Actuellement, il existe de nombreuses options pour gérer cet aspect, mais il est particulièrement important d’ajouter l’option qui est extrêmement sécurisée pour le site. Pensez à tous les comparer avant d’en choisir un, en évaluant les fonctionnalités offertes, la facilité d’intégration et d’utilisation.