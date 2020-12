Elizabeth Liones de The Seven Deadly Sins surprise par ses amis

Elizabeth Liones est une fille qui est devenue très importante pour l’anime. En fait, elle fait actuellement partie de l’équipe Seven Deadly Sins et est pratiquement la réincarnation de la fille qu’il aimait Meliodas dans le passé.

L’une des choses les plus intéressantes à propos de ce personnage est qu’il a une apparence différente car ses cheveux sont gris clair qui couvrent toujours l’un de ses yeux. Aussi cool que soit le style artistique de The Seven Deadly Sins, un artiste d’ArtStation nommé Buggieboy Littlejoy a décidé lui donner une touche différente sous plusieurs aspects. Vous pouvez voir l’illustration complète ci-dessous.

Elizabeth Liones de The Seven Deadly – Fan Art x

Buggieboy Littlejoy

Le fan art a un style assez similaire à ce que l’on verrait dans l’une des princesses Disney, en raison de ses couleurs, et détails dans les lignes et l’ombrage. On pourrait même dire qu’il a une petite ressemblance avec La Petite Sirène dans ses yeux et sa bouche. Si vous êtes intéressé, il y a un cosplay très cool d’Elizabeth Liones avec lequel vous pouvez imaginer à quoi ressemblerait le personnage dans la vraie vie.

