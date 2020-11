Voici à quoi ressemblerait Elizabeth Liones dans la vraie vie

Après qu’une cosplayeuse nous ait surpris avec sa caractérisation de Merlin, également connue pour représenter le péché capital de la gourmandise, nous avons reçu aujourd’hui un nouvel hommage à la série The Seven Deadly Sins, qui Depuis son lancement sur Netflix, il n’a cessé de croître.

[self] J’adore Elizabeth et j’ai fait un cosplay d’elle! depuis NanatsunoTaizai

L’auteur de ce cosplayer n’est autre qu’Isiabell, qui a surpris tous les fans d’anime en montrant cette spectaculaire caractérisation d’Elizabeth Liones, également connue pour être la troisième princesse du royaume des Liones et la réincarnation actuelle de la déesse Elizabeth.

Savoir plus: Ce fan art de Diane de The Seven Deadly Sins est le fond d’écran mobile de vos rêves

Si vous avez aimé ce cosplay Isiabell, nous vous recommandons de visiter son compte Instagram officiel, où il télécharge périodiquement du contenu de ce type. Et si vous êtes un fidèle adepte de The Seven Deadly Sins, n’hésitez pas à jeter un œil à ce que serait Escanor dans la vraie vie.

Autres objets The Seven Deadly Sins que vous pourriez aimer