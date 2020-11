Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Le jeu et le sexisme sont des sujets qui ont suscité la controverse à plusieurs reprises, comme ce fut le cas en 2014 avec l’affaire #GamerGate. Aujourd’hui, le Hollywood Reporter a révélé la production d’une série qui mettra une fois de plus en avant le harcèlement subi par les femmes dans l’industrie du sport électronique et des jeux vidéo en général.

La série s’appellera 1UP et aura Ellen Page et Paris Berelc en tant que protagonistes. La série sera la première production de Studios BuzzFeed et sera réalisé par Kyle Newman. L’écrivain de l’histoire, Julia Yorks a décrit le scénario comme une version de Pitch Perfect, mais se déroulant dans le monde de l’esport.

Paris berelc Elle jouera Vivian Lee, une étudiante qui joue dans une équipe Esports de son université, une équipe qu’elle quittera plus tard en raison du harcèlement sexiste de ses pairs masculins. Vous aurez l’opportunité de fonder une nouvelle équipe Esports entièrement féminine et serez en charge de Ellen page, qui jouera un entraîneur énigmatique, impliqué dans l’affaire #GamerGate.

La production de la série débutera en novembre à Toronto, au Canada. Ellen page sort une première réussie cette année, avec son rôle principal dans Académie des parapluiesC’est pourquoi nous pensons que ce sera une grande série.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord