Dans une récente interview, le PDG de Tesla, Elon Musk, a offert des détails intéressants sur le pari de Tesla en Europe, comme la conception d’un nouveau véhicule fabriqué à la Gigafactory de Berlin (Allemagne).

Bien qu’il n’y ait pas encore beaucoup de données à ce sujet, Elon Musk il était honnête et a offert des détails très intéressants. Ce serait -videmment- un véhicule électrique mais de taille compacte, plus petite que celles produites aux États-Unis.

Un point très intéressant soulevé par Elon Musk était l’intention de conception un véhicule local et non une version de quelque chose qui a été conçu en Californie. En d’autres termes, les plans en Europe visent à faire quelque chose de nouveau et d’original en fonction des besoins des utilisateurs européens.

Les véhicules américains ont des dimensions plus grandes et c’est un problème en Europe

La tendance entre les véhicules européens et américains est différente. Dans le vieux continent, des véhicules avec dimensions plus contenus, tandis qu’aux États-Unis, les véhicules ont tendance à offrir de plus grandes dimensions.

Elon lui-même a pu vérifier cela en conduisant un véhicule Tesla dans les rues de Berlin. Vous reconnaissez que vous avez eu du mal à trouver un parking adéquat pour votre Model X dans une zone urbaine dense. Son idée principale est donc de lancer un véhicule plus compact pour le territoire européen pour s’adapter à ces situations.

Cette situation ne se produit pas uniquement avec les véhicules Tesla. Généralement, les modèles au design américain vus dans les rues d’Espagne ont tendance à se démarquer par leur largeur et leur longueur.

Talent européen et design pour le vieux continent

Pour réaliser la conception et la production d’une nouvelle version européenne du modèle Tesla, Elon Musk pariera sur des designers et ingénieurs talentueux venus d’Europe qui souhaitent travailler sur un design unique et original. Cela signifie qu’il ne fait pas partie de leurs plans de faire une version européenne des modèles qui sont déjà sur le marché.

«Je pense qu’il y a beaucoup de talents, de designers et d’ingénieurs talentueux en Europe. Et beaucoup des meilleurs, ils veulent travailler quelque part où ils font un travail de conception original. Ils ne veulent pas simplement faire la version européenne de quelque chose qui a été conçu en Californie. Par conséquent, je pense qu’il est important d’attirer les meilleurs talents pour réaliser un design original. “

Les plans de Tesla pour l’Europe sont ambitieux avec un modèle compact qui peut répondre aux besoins de la majorité des acheteurs de la région. Nous devrons encore attendre pour le voir, mais Elon Musk s’y engage pour consolider le marché des véhicules électriques en Europe.