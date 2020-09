Écrire et / ou lire sur la fortune d’une personne provoque toujours un conflit interne assez étrange. La plupart des nouvelles tournent toujours autour de la tragédie: ppauvreté, faim, violence et ce 2020, une pandémie cela a aggravé une crise dans le monde. Et en même temps, on apprend que Elon Musk a augmenté sa fortune cette année de plus de 87,8 milliards de dollars.

Le monde est si contradictoire. Il y a quelques semaines, Jeff Bezos est devenu l’homme le plus riche du monde avec plus de 200 millions de dollars (en un jour il en a fait 13 milliards). Cela se traduit par est la seule personne (ultra-millionnaire) qui n’a pas perdu un seul poids ce 2020Pendant leur séjour dans leur pays, 1,5 million ont déclaré avoir perdu leur emploi (en une semaine).

La « nouvelle » fortune d’Elon Musk

Selon un rapport Bloomberg, Musk détient désormais 115,4 milliards de dollars, troisième parmi les hommes les plus riches du monde. Bien sûr, le premier est Bezos suivi de Bill Gates. Musk occupe déjà la troisième et la quatrième tombe Mark Zuckerberg avec une fortune de « seulement » 111 millions de dollars.

La montée en puissance de Musk pour atteindre 115 millions de dollars s’est produite ce lundi 31 août grâce à Tesla. Les actions de cette société, dont Elon est fondateur et PDG, a augmenté de 12,5%, atteignant 498,3 $ lundi. Aujourd’hui, la tendance continue de monter avec 532.8. Ce même médium indique que si les choses restent les mêmes pour Elon Musk, il ne faudrait pas longtemps pour rattraper et dépasser Gates.

Jusqu’au moment, les chiffres sont comme ceci:

Jeff Bezos – 202 milliards

Bill Gates – 125 milliards

Elon Musk – 115 milliards

Mark Zuckerberg – 111 milliards

Bernard Arnault – 85,7 milliards

Du cinquième au quatrième il y a quelques semaines

Il y a quelques semaines, Elon Musk est passé de la cinquième à la quatrième place parmi les hommes les plus riches et les plus puissants du monde. Dépasse la fortune de Bernard Arnault, propriétaire du groupe LVMH qui comprend Tiffany, Dior, Louis Vuitton, Givenchy, entre autres. Et maintenant, nous avons déjà vu qu’il passait de la quatrième à la troisième en un clin d’œil.

Sur la liste des 10 personnes les plus riches du monde, huit sont des Américains. L’un est français, M. Arnault, et l’autre est indien, Mukesh Ambani. À la neuvième place est Larry Page, fondateur de Google, avec son non négligeable 77,3 milliards de dollars.

C’est à la 12e place que le nom d’une femme apparaît. Il s’agit de MacKenzie Scott, écrivain et femme d’affaires, ex-épouse de Jeff Bezos, d’ailleurs. Elle a une fortune de 66,4 milliards de dollars. Et 10 places plus tard (22), entrez officiellement (jiar jiar) Mexique avec le nom de Carlos Slim, qui enregistre 45,1 milliards de dollars. Ici nous vous laissons la liste complète de Bloomberg.