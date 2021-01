Cette semaine, la bombe a sauté: Facebook a annoncé de nouvelles conditions pour son WhatsApp qui essentiellement dVous devez accepter si vous souhaitez continuer à utiliser l’application ou supprimer directement votre compte. Conditions basées sur les données que WhatsApp recueille auprès de vous et de votre activité via l’utilisation de l’application, que l’entreprise partagera avec d’autres réseaux sociaux tels que Facebook lui-même. Des conditions qui imposent plus qu’offrent des options à quiconque souhaite s’en tenir à WhatsApp, à l’exception d’Elon Musk.

N’utilisez pas WhatsApp, utilisez Signal

Elon Musk, l’une des figures clés du secteur technologique du 21e siècle à la fois à travers ses voitures électriques autonomes Tesla et ses fusées révolutionnaires SpaceX – qui leur a remporté un contrat de la NASA pour sous-traiter la production sur de futures missions space-, est aussi un amoureux des controverses. Et le dernier tourne précisément autour de l’imposition de Facebook.

Musk, très actif sur les réseaux sociaux, a exhorté les gens à arrêtez d’utiliser WhatsApp et passez à une application plus sécurisée: A Signal, une application de messagerie axée sur la confidentialité. Le patron de SpaceX et Tesla a tweeté “Use Signal” jeudi après que le terme “WhatsApp” soit devenu une tendance sur Twitter à la suite de la nouvelle politique de confidentialité de l’application.

Signal, basé sur la confidentialité

Signal, une application qui a toujours essayé de se démarquer par le niveau de protection de ses utilisateurs et est une référence en termes de cryptage, ce qui l’a fait recommandé par des initiés bien connus comme James Snowden et utilisé, par exemple, par des politiciens comme Carles Puigdemont.

Avec le sous-titre ‘Private Messenger’, Signal a également profité de l’énorme boom en cette année de pandémie et de verrouillages dans le domaine des appels vidéo. Et pour continuer à se développer et fournir ce support plus axé sur la protection que d’autres, l’application a introduit des appels vidéo de groupe cryptés, une fonction qui prend en charge jusqu’à 5 participants et qui est déjà disponible avec la dernière mise à jour.

Musk contre Facebook

Musk, qui a dépassé jeudi le PDG d’Amazon Jeff Bezos pour devenir la personne la plus riche du monde, a également partagé un meme soulignant l’attitude perçue de Facebook envers la confidentialité des utilisateurs. En réalité Ce n’est pas la première fois qu’Elon Musk critique Facebook, qualifiant le géant des médias sociaux de «pitoyable» en février dernier.

Il a également inclus le hashtag #DeleteFacebook, faisant référence à une campagne populaire à l’époque liée à une autre controverse basée sur la confidentialité. En réalité ni SpaceX ni Tesla n’ont de pages Facebook officielles, après que Musk a ordonné leur retrait en 2018.

Selon lui: «Ce n’est pas une déclaration politique et je ne l’ai pas fait parce que quelqu’un m’a mis au défi de le faire. Je n’aime tout simplement pas Facebook. Cela me donne la chair de poule. Je suis désolé.