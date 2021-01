Tesla perd l’un des talents les plus brillants qui ait jamais traversé l’entreprise. Directeur de l’ingénierie Joseph Mardall, qui a suscité certaines des idées les plus innovantes qu’Elon Musk ait vues depuis des années, laisse l’entreprise se concentrer sur d’autres projets.

En son temps chez Tesla, Joseph Mardall a dirigé l’équipe de développement de la pompe à chaleur Model Y, maintenant également utilisé dans le modèle 3. Il s’agit d’un système de chauffage qui utilise des échangeurs de chaleur pour climatiser le véhicule.

Selon Electrek, au début de 2020, Elon Musk a félicité l’équipe qui a conçu ce système de pompe à chaleur. «C’est l’une des meilleures technologies que j’ai vues depuis un moment», a-t-il déclaré sur Twitter.

Dans un autre tweet, Musk a détaillé certains aspects techniques du système HVAC efficace: “Nous utilisons Disposition PCB appliqué pour créer un échangeur de chaleur qui c’est physiquement impossible par des moyens normaux“.

Intérieur de la Tesla Model Y

Tesla perd l’un des ingénieurs qui a le plus contribué à l’entreprise en termes d’innovation. Au long de dix ans, Mardall a promu plus d’une dizaine de projets liés à efficacité et confort dans les climats froids.

Mardall a également dirigé une équipe de plus de 60 ingénieurs qui ont travaillé sur Hvac –Chauffage, ventilation, climatisation ou chauffage, ventilation et climatisation– et dans les systèmes d’intégration d’analyse structurelle des véhicules.

Vous souvenez-vous du système système HEPA Système de filtration d’air «de qualité médicale» du modèle X? Cet ingénieur était également à l’origine de ce projet de «défense contre les armes biologiques».

Mardall a également été embauché par Musk pour diriger le développement de la Tesla Hyperloop et systèmes de batteries Énergie Tesla qui a abouti à l’enregistrement de 3 brevets.

La “super bouteille” du Model 3

Tesla se caractérise par le non-respect des normes et se différencie du reste des entreprises qui fabriquent des voitures. Dans ce sens, Mardall a cassé les systèmes de réfrigération avec une “super bouteille”.

Il s’agit d’un système de refroidissement pour la batterie, le moteur et les systèmes électroniques. Tout passe par une “bouteille” avec vannes intelligentes qui sont ouverts sont fermés en fonction des besoins de ces composants.

Nouveaux horizons

Image: LinkedIn Joseph Mardall

Joseph Mardall est ingénieur en mécanique qui a été formé en Cambridge et le MIT. Il a fait ses premiers pas chez McLaren Racing et en 2011, il a rejoint Tesla.

Désormais, il consacrera tout son temps à conduire le développement de startups qui fournissent des produits médicaux via drones autonomes appel Tyrolienne.

L’article Elon Musk perd l’un des ingénieurs les plus brillants et les plus innovants de Tesla a été publié dans Hypertext.