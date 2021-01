Israël a été sous-estimée pendant des décennies, mais est devenue l’une des puissances mondiales en termes de technologie et ne s’en satisfait pas, ils ont sélectionné Amazon et Pfizer, AstraZeneca, Merk et Teva, les sociétés pharmaceutiques les plus puissantes actuellement dans le monde, pour créer non pas un, mais “ The ” LLaboratoire d’innovation, afin d’étudier des sujets tels que santé numériquely biotechnologie computationnelle. Aime nous!

Les entreprises rejoindront le Israel Biotechnology Fund et Services Web Amazon (AWS) pour «aider à la fois les entrepreneurs débutants et les nouvelles entreprises à affronter les défis de l’industrie de la santé ». L’idée est que ces entreprises forment un réseau de laboratoires existant dans le cadre du programme initié par lune autorité israélienne de l’innovation (IIA).

Mais, ne pensez pas que les entreprises technologiques ont été choisies pour leur rôle dans la pandémie COVID-19, mais qu’elles ont été soumises à untendre dans lequel Ministère national du numérique, les a sélectionnés comme gagnants. Il est prévu que le laboratoire d’innovation soit établi dans le “ parc scientifique Rehovot ” et commence ses opérations à un moment donné 2021.

Le budget n’est pas un problème

La meilleure chose est qu’avec lui stimulus économique qui pourra développer tout ce qui est inimaginable et même des traitements haut de gamme dans les maladies incurables comme le groupe d’entreprises a reçu une franchise opérationnel cinq ans, un budget gouvernemental de plus de neuf millions de dollars et comme si cela ne suffisait pas, le Ministère national du numérique, financera le 85% du budget total et trois millions dollars pour chaque startup qui rejoint le laboratoire.

Comme ce laboratoire fait partie du ‘Stratégie de bioconvergence’ promu par l’Autorité de l’Innovation au cours de l’année dernière, visant à établir un écosystème innovéry réussi dans le secteur de la santé. L’argent, les harbanos, n’est pas un problème, donc les autorités israéliennes participeront également à la les coûts d’exploitation et dans le installation d’infrastructure du laboratoire.

«L’année dernière, il a été démontré que le secteur de la santé évolue rapidement vers le développement et l’utilisation de technologies avancées qui intègrent l’ingénierie et la biologie, ce qui a déjà conduit à des résultats plus précis dans un laps de temps plus court. La innovation et la vaste expérience des laboratoires partenaires permettra à ces entreprises d’établir un industrie important et pionnier en Israël«A déclaré Aharon Aharon, PDG de l’Innovation Authority, dans un communiqué récupéré par ‘C-Tech’.

objectif

Le pays du Moyen-Orient estime que le laboratoire d’innovation permettra aux nouvelles entreprises et chercheurs de copérer avec les organisations santé, avance en estudios innovants, construire base de données et connaissances utilesunique; développer des solutions innovantes pour aider système de soins de santé et dans un futur proche, pour pouvoir collaborer avecn autres nations etn la même zone.

Le but du laboratoire est d’aider à établissement et avance de nouvelles startups qui se développent technologies informatiques innovant basé sur intelligence artificielle et destiné à découvrir solutions et traitements personnalisés. Le laboratoire aidera également ses startups à développer des médicaments et des traitements innovants. Le développement rapide de vaccins contre le virus COVID-19 doit en partie son succès aux capacités d’intelligence artificielle (IA) de grandes sociétés pharmaceutiques telles que Pfizer et Moderna. Ces domaines devraient être encore plus importants dans les années à venir.