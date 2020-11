Kena doit rassembler des esprits amicaux pour l’aider dans son aventure.

Annoncé principalement pour PlayStation 5, le plus récent d’Ember Lab, Kena: Pont des esprits, n’a finalement pas réussi à être prêt pour le lancement de la console de nouvelle génération. L’étude a récemment annoncé un report à 2021 qui a très récemment soulevé toutes les alarmes. Une liste sur le site Web PlayStation indiquait que ça irait tard L’année prochaine. Est-ce que ça va être comme ça? Ember Lab a parlé d’apprivoiser les bêtes.

Le retard de Kena jusqu’à la fin de 2021 est une erreur

À travers de Twitter, l’étude voulait répondre à un utilisateur pour éteindre le feu. Ils expliquent que cette liste qui mentionne le retard de Kena d’ici la fin de 2021 “C’est un bogue et nous travaillons avec Sony pour corriger le message”. Comme ils l’indiquent, les plans initiaux n’ont pas changé et la prévision est qu’ils lanceront le jeu au cours du premier trimestre 2021. Cela coïncidera-t-il avec le lancement du nouveau Gran Turismo?

Bonjour ~

C’est une erreur et nous travaillons avec Sony pour corriger le message. Nous sommes toujours sur la bonne voie pour publier le premier trimestre de 2021.

Merci pour votre soutien! 🧡 – Kena: Pont des esprits (@emberlab) 16 novembre 2020

La même équipe qui a réalisé ce spectaculaire court métrage de Zelda: Majora’s Mask est maintenant de retour avec un jeu vidéo aussi charmant qu’ambitieux. Cela viendra un peu plus tard, mais au moins, Kena sera lancé à un prix réduit afin que plus de gens puissent profiter du gameplay et du style magiques qu’il dégage.