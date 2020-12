Emmenez Fubuki de One Punch Man à la plage avec cette illustration

Fubuki lors d’une journée à la plage très détendue

L’un des personnages les plus intéressants de l’anime One Punch-Man est le puissant Fubuki, ce Héroïne de classe B Appartient à la Association de héros de rang 1, est aussi le La sœur cadette de Tatsumaki, et être le stratège le plus intelligent a le Leadership d’équipe de classe B.

C’est devenu un personnage assez populaire au sein de la communauté, amenant de nombreux adeptes à se donner la peine de réaliser des fan-arts mettez en valeur vos attributs physiques. Pour cette raison, cet adepte a illustré ce adorable guerrier avec un style plus estival. Le résultat vous laissera la bouche ouverte!

Fubuki prêt pour la plage

Ci-dessous, vous pouvez voir le magnifique travail de l’illustrateur et artiste numérique connu sous le nom d’Avoroi, qui a partagé un dessin numérique de la belle Fubuki en tenue de plage. On peut déduire qu’il se trouve à partir de vacances dans une plage paradisiaque.

Fubuki à la plage de OnePunchMan

L’illustration représente parfaitement le personnage, parmi les caractéristiques les plus remarquables sont: cheveux verts courts avec sa frange classique, les proportions de son corps très bien réalisées et la seule différence serait la short en jean sexy et top court.

Comme moyen supplémentaire et hilarant, dans le dos est montré le super-héros Saitama et Genos impressionné de voir tant de beauté. Si vous souhaitez continuer à voir des œuvres de ce style, vous aimerez sûrement voir un dessin fait main très sensuel de Fubuki.

Avez-vous déjà vu Fubuki sans sa robe de bal particulière?

