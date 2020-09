Vous devez savoir que chaque fois que vous allumez un appareil qui se connecte à un réseau Internet, divers programmes exécutés en arrière-plan fonctionnent sur ces connexions. De temps en temps, vous ne voulez probablement pas que cela se produise. Ou, en d’autres termes, que seules les applications que vous souhaitez sont connectées. Pour cette raison, nous allons vous apprendre, rapidement et facilement, comment logiciel de blocage afin qu’il ne se connecte pas à Internet grâce à un pare-feu. Et pas seulement cela, mais aussi via le pare-feu Windows d’origine.

La première chose à garder à l’esprit est qu’il existe différentes raisons de procéder de cette manière. Le premier et le plus évident est que plus il y a de programmes connectés au même réseau, plus l’opération qui nous intéresse le plus sera lente. Par conséquent, l’une des raisons est liée à la sauvegarde des données. La deuxième, mais non la moindre, est la question de la sécurité. Nous ne pouvons tout simplement pas permettre à une application de se connecter en arrière-plan sans savoir comment elle fonctionne et ce qu’elle fait lorsqu’elle fonctionne.

Comment bloquer un logiciel grâce au pare-feu Windows?

Heureusement, et comme nous l’avons déjà dit, nous disposons d’outils natifs pour bloquer les logiciels sur Internet à l’aide d’un pare-feu. Le principal protagoniste de ce tutoriel est, en fait, le pare-feu Windows. Le pare-feu par défaut des gens de Microsoft est là pour nous aider à protéger notre ordinateur.

Comme avec d’autres plates-formes similaires, il est possible d’ouvrir ou de fermer les ports de ce pare-feu en fonction de nos besoins du moment. Ce qui est intéressant, c’est que l’astuce n’est pas seulement utile dans Windows 10, mais vous pouvez également en profiter dans Windows 7 et Windows 8. Grâce à elle, vous pourrez gérer le trafic entrant et sortant de n’importe quel programme. Par entrantes, nous entendons les données qui entrent dans l’application à partir du serveur, tandis que les données sortantes désignent celles qui font le chemin inverse, de l’application vers le serveur.

Bloquer les logiciels avec le pare-feu Windows étape par étape

Sur votre bureau, appuyez sur Windows + XL puis sélectionnez Panneau de configuration parmi les options, ou allez directement au Panneau de configuration Là, cliquez sur Pare-feu Windows Dans la fenêtre suivante, et sur le côté gauche, cliquez sur Paramètres avancés Ensuite, allez dans Règles de exit, où vous pouvez définir des autorisations pour des applications spécifiques Dans la section Actions, à droite de l’écran, cliquez sur Nouvelle règle Puis cliquez sur Programme et Suivant À ce stade, vous devrez écrire le chemin qui représente le programme en question, ou le rechercher dans Parcourir. N’oubliez pas que ces chemins ont un format tel que « C: Program Files application.exe » Dans la fenêtre Action, cliquez sur Bloquer la connexion, puis sur Suivant Vous pouvez maintenant définir quand ces règles de blocage doivent être appliquées Vous devez sélectionner les options qui coupent le accès Internet complet Si vous le souhaitez, et pour ne pas vous perdre plus tard, vous pouvez donner un nom à cette règle particulière Lorsque vous cliquez sur Terminer, cette règle sera active pour le futur

Aussi simple que cela soit d’empêcher le logiciel de se connecter à Internet via un pare-feu.

Effectuer un verrouillage complet

Et si nous voulons bloquer complètement l’accès Internet? Nous devrons donc ajouter un verrou pour les entrées de données. La procédure est presque la même, même si nous allons la répéter, juste au cas où:

Sur votre bureau, appuyez sur Windows + XL puis sélectionnez Panneau de configuration parmi les options, ou allez directement au Panneau de configuration Là, cliquez sur Pare-feu Windows Dans la fenêtre suivante, et sur le côté gauche, cliquez sur Paramètres avancés Ensuite, allez dans Règles de entrée, où vous pouvez définir des autorisations pour des applications spécifiques Dans la section Actions, à droite de l’écran, cliquez sur Nouvelle règle Puis cliquez sur Programme et Suivant À ce stade, vous devrez écrire le chemin qui représente le programme en question, ou le rechercher dans Parcourir. N’oubliez pas que ces chemins ont un format tel que « C: Program Files application.exe » Dans la fenêtre Action, cliquez sur Bloquer la connexion, puis sur Suivant Vous pouvez maintenant définir quand ces règles de blocage doivent être appliquées Vous devez sélectionner les options qui coupent le accès Internet complet Si vous le souhaitez, et pour ne pas vous perdre plus tard, vous pouvez donner un nom à cette règle particulière Lorsque vous cliquez sur Terminer, cette règle sera active pour le futur

Comme vous pouvez le voir, il s’agit d’un tutoriel qui ne vous prendra pas plus de 5 minutes, et qui vous permettra d’avoir un contrôle absolu sur les programmes de vos appareils qui restent connectés à Internet.

Partage-le avec tes amis!