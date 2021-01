Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

À ce stade, il n’est pas surprenant que 2020 ait été l’année des jeux vidéo. L’industrie a enregistré des chiffres sans précédent au cours de la dernière année 2020, à la fois dans les bénéfices et dans les classements et c’est que l’enfermement dû à la pandémie mondiale a suscité encore plus l’intérêt qui était porté aux jeux vidéo. Cela s’est reflété dans le rapport de Twitter sur les tendances du jeu en 2020, année au cours de laquelle plus de 2 MILLIARDS de tweets ont été enregistrés pour la première fois.

2 milliards, c’est beaucoup d’interactions, trop, et ce chiffre représente 75% de plus que ce qui a été tweeté en 2019, sans aucun doute une excellente nouvelle pour la communauté. Sur la plate-forme, les jeux vidéo étaient le sixième sujet le plus discuté et dans cette catégorie, les sujets de Les matchs les plus suivis en 2020 étaient:

1. Jeux

2. Actualités des jeux

3. Esports

4. Influenceurs sur les jeux

5. PlayStation

6. Fortnite

7. Call of Duty

8. Minecraft

9. Traversée d’animaux

10. Xbox

Les pays qui ont le plus tweeté sur les jeux vidéo étaient:

1. Japon

2. États-Unis

3. Corée du Sud

4. Brésil

5. Thaïlande

6. Royaume-Uni

7. France

8. Inde

9. Philippines

10. Espagne

Le jeu le plus discuté de l’année était Animal Crossing: New Horizons, qui a enregistré des millions d’interactions sur le réseau social, dépassant de loin le reste de la liste.

Les plus parlés de jeux sur le réseau social:

1. Traversée d’animaux

2. Destin / Grand ordre

3. Disney: Twisted Wonderland

4. Final Fantasy

5. Fortnite

6. Étoiles de l’Ensemble!

7. Couteaux sortis

8. Impact Genshin

9. Apex Legends

10. Indentité V

Il est également à noter que comme presque tout en 2020, Ibai Llanos prend la couronne de la personnalité la plus tweetée, sans aucun doute 2020 a été l’année d’Ibai.

Personnalités de jeu les plus tweetées:

1. Ibai Llanos

2. Rubius

3. Jacksepticeye

4. Ninja

5. Pokimanelol

6. timthetatman

7. BadBoyHalo

8. Technotepig

9. GeorgeNotFound

10. Corpse_Husband

