L’application de messagerie semble avoir donné aux anciens téléphones d’Apple une «extension».

Écrit par María Veiga sur WhatsApp

Ces derniers jours, de nombreuses informations ont été publiées sur les mobiles sur lesquels WhatsApp cessera de fonctionner en 2021 Officiellement, l’application elle-même a signalé que ces appareils avec un système d’exploitation inférieur à iOS 9 ils ne prendraient pas en charge la nouvelle version de WhatsApp. Prenant cela en compte, les iPhones antérieurs à l’iPhone 4S ne seraient plus «en forme».

Cependant, cette semaine, une voix aussi autoritaire que Wabetainfo, le média le plus important au monde en termes d’informations WhatsaApp. Cela a été tout à fait clair: «WhatsApp n’arrêtera pas de fonctionner sur les anciens iPhones. Ce sont de fausses nouvelles ».

WhatsApp ne supprime pas la prise en charge des anciens iPhones. C’est une fausse nouvelle. 🤷🏻‍♂️ – WABetaInfo (@WABetaInfo) 22 décembre 2020

Une “seconde vie” pour les anciens possesseurs d’iPhone

La robustesse et la durabilité des iPhones n’ont jamais été mises en doute. Dans la plupart des cas, ils sont modifiés pour les anciens et non parce qu’ils cessent de fonctionner, de sorte qu’ils prennent en charge leur compatibilité avec WhatsApp est un soulagement pour ses utilisateurs.

En 2019, WhatsApp a cessé de fonctionner sur les terminaux avec iOS 8 ou version antérieure et Android version 2.3.7 ou antérieure, donc Tout indiquait que 2020 était l’année de la panne d’iOS 9. Mais, si on se laisse emporter par ce qui est apporté par Wabetainfo, ce ne sera pas le cas et ceux qui ont un iPhone plus ancien pourront continuer à respirer … pour l’instant.

Savoir plus: 11 mobiles bon marché à utiliser uniquement WhatsApp