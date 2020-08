Au cours de l’été WindTre a mis à la disposition de tous ses utilisateurs un grand nombre d’initiatives et de promotions à faible coût. D’autre part, le fournisseur doit faire face à un marché plein de concurrents avec des offres tout aussi avantageuses mises à disposition par TIM et Iliad. L’objectif de WindTre est d’offrir aux abonnés des opportunités dédiées à la portabilité des numéros.

WindTre, avec la nouvelle offre en édition limitée, il y a 70 Giga internet

L’une des initiatives les plus importantes du fournisseur est sans aucun doute la WindTre Go 70 Fire +. Le forfait consommation fourni par ce rechargeable comprend des appels illimités auxquels s’ajoutent 200 SMS et 70 Giga pour la navigation sur Internet. Le prix à payer pour cette rechargeable est 6,99 euros tous les trente jours de plus 10 euros comme contribution unique à l’activation.

Contrairement aux autres offres WindTre, le Go 70 Fire + est un vrai Édition limitée. La disponibilité de ce tarif est actuellement uniquement liée aux utilisateurs résidant à Alessandria, Bari, Latina, Pistoia, Padoue, Prato, Trapani, Trieste et Venise. La liste des villes dans lesquelles cette offre est présente pourrait prochainement être étendue avec de nouveaux centres sur le sol national.

Une autre condition importante à laquelle le WindTre Go 70 Fire + est lié est le portabilité propre numéro. Dans la lignée des autres cartes rechargeables mises à disposition par l’opérateur, il sera nécessaire de conserver votre numéro lors du passage d’un opérateur à WindTre. La promotion s’adresse en particulier à Iliad, ho.mobile, Kena Mobile et d’autres opérateurs virtuels.