Google a annoncé qu’il offrirait des services VPN (tunnel de données entre les serveurs avec plus de sécurité et de confidentialité) aux clients de Google One. Il sera inclus à partir de 2 comptes TB (9,99 euros par mois), sera intégré à l’application Google One et démarrera d’abord aux États-Unis.

Les VPN sont devenus très populaires sur les smartphones pour plusieurs raisons, même si quelques-unes d’entre elles sont les plus importantes: avoir plus d’intimité dans les connexions et simuler également l’accès depuis un autre pays. Les applications VPN sont courantes parmi ceux qui ne veulent pas donner de données à leurs opérateurs, par exemple, également parmi ceux qui souhaitent une protection supplémentaire (ce qui n’est pas toujours rempli). Avec une telle popularité, Google a pensé qu’il devrait également s’inscrire aux VPN. Après tout, l’entreprise possède l’un des plus grands réseaux de serveurs de la planète.

VPN pour les clients Google One

VPN de Google ne peut pas être contracté indépendamment, au moins pour l’instant. Comme l’a confirmé l’entreprise elle-même, le VPN sera inclus dans les services qu’il propose avec Google One, le service de stockage cloud pour les particuliers. Jusqu’à présent, Google One permettait d’élargir l’espace de Drive ou de Google Photos, il proposait également des sauvegardes à distance pour les appareils Android. Avec l’arrivée du VPN, Google One augmente considérablement ses capacités.

Avec le VPN, Google One élargit les possibilités du cloud pour offrir plus de sécurité et de confidentialité à ses utilisateurs. L’activation se fera depuis l’application Google One elle-même (elle n’est pas opérationnelle pour le moment): une fois le VPN connecté, toutes les informations il “ tunnel ” entre le mobile et les centres de destination en profitant des serveurs de Google. L’entreprise s’assure qu’elle offrira des connexions cryptées, cachera la véritable adresse IP de l’appareil, se protégera contre les attaques et cela rendra la connexion aux réseaux WiFi publics plus sécurisée. En outre, Google garantit qu’il n’enregistrera pas les données d’utilisation, ne vendra pas d’informations et ne suivra pas la publicité.

Le VPN cryptera les connexions en les transférant via les serveurs de Google, mais il ne permettra pas de choisir l’adresse IP d’un autre pays

Le VPN Google One sera bientôt disponible aux États-Unis. Ensuite, il s’étendra à d’autres régions, dit la société. Oui Seuls les clients Google One disposant d’un compte minimum de 2 To par mois peuvent y accéder, qui coûte 9,99 euros par mois (ou 99,99 euros par an).

