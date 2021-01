Le projet est en développement depuis un certain temps, et c’est un mod Portal 2 avec une nouvelle histoire et des énigmes.

C’est un autre de ces damnés “3” de Valve. Avec Half-Life 3 et Left 4 Dead 3, portail 3 est un autre de ces jeux qui semble ne jamais arriver. Mais les fans du jeu de plateforme de puzzle ont voulu clôturer la trilogie à leur manière, avec un mod qui ajoute une nouvelle campagne à Portal 2, et qui peut servir à calmer les envies de GLaDOS.

Plusieurs développeurs de la scène du mod Portal sont impliquésLe mod en question s’appelle Désolation, et a sa propre histoire, ce qui montre que c’est une campagne avec toutes les lettres. Il est basé plusieurs centaines d’années après ce qui se passe dans Portal 2. Un voyage qui survient après l’arrivée d’une menace implacable et qui amènera la protagoniste, appelée Diana, à se lancer dans une aventure dans laquelle elle en découvrira plus sur le passé mystérieux e Aperture Labs.

Pour le moment, il est en développement et il semble qu’il lui reste du temps avant de devenir une réalité; plusieurs sont impliqués dans le projet vétérans du portail mod scène 2. Le projet est en développement depuis plusieurs années et ses responsables présentent régulièrement des mises à jour sur son avancement. Vous pouvez tout savoir sur le projet depuis son site Web.

Nous continuerons à prêter attention à cette évolution particulière, qui éblouit sûrement le Fans de l’univers Portal. Et qu’il a tous les signes d’être finalisé avant que Portal 3 ne soit annoncé pour nous montrer que le gâteau est un mensonge.

En savoir plus: Portal 2 et Valve.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');