Le rôle et la contribution que les CMO apportent à leurs organisations semblent être mis en doute, surtout en temps de crise. Selon Harvard Business Review, de nombreuses marques sous-estiment la position de CMO, ou ne sont pas pleinement intégrées dans le travail managérial d’une entreprise, alors que cela devrait être le contraire, puisque ces profils professionnels doivent apporter une contribution directe stratégie de marque, doit prendre en charge les prix des produits, l’innovation, l’expérience client, l’analyse des données et la perception de l’entreprise.

Cela se produit même lorsque les entreprises qui ont un CMO ont une performance financière 15% plus élevée que les entreprises qui n’ont pas ces professionnels dans leurs rangs.

La réalité est qu’au milieu de la crise économique, de la concurrence et de la consommation à laquelle le monde entier est confronté en raison de la pandémie, cette tendance semble s’aggraver, car les grandes entreprises semblent avoir un chiffre d’affaires plus élevé de ce poste, par rapport à ce qui a été enregistré au cours de l’année écoulée.

C’est du moins ce que révèle un récent rapport de Russell Reynolds Associates, une entreprise qui suit les nominations de CMO dans les grandes entreprises année après année.

Ce document a révélé qu’au cours du premier semestre de l’année en cours, un plus grand nombre de nouveaux responsables marketing de haut niveau ont rejoint les entreprises; en fait, ils l’ont fait au-dessus de ce qui a été réparé en 2019.

Plus précisément, le registre parle d’une augmentation du chiffre d’affaires au sein de ce poste de 15 pour cent, un chiffre supérieur à celui enregistré au premier et au deuxième trimestres de l’année dernière.

Les exemples qui donnent face à cette augmentation sont divers. De Facebook à Walmart, de Kimberly-Clark à Diageo, la liste est particulièrement longue.

L’intéressant est de comprendre ce qui se cache derrière ce phénomène. La propre analyse de Russell Reynolds Associates indique que ces mouvements résultaient de l’incertitude générée par la crise associée au coronavirus, où personne ne savait comment faire face à une situation sans précédent.

S’ajoute à cela une réduction significative de la zone de marketing et des budgets, obligeant les organisations à rechercher des «options plus accessibles» à leur situation financière actuelle.

Les deux scénarios parlent de la nécessité pour les marques de trouver des visions et des modèles de travail totalement différents qui leur permettent de s’adapter rapidement et avec succès aux nouvelles conditions du marché.

Ce besoin se reflète dans les détails entourant ces changements. Au cours du premier trimestre de cette année, seulement 25% de ces nominations concernaient une promotion interne; dans 75% des cas, les remplaçants sont intervenus par recrutement externe.

Face à ces exigences et à ce qu’implique le contexte précédent, il n’a laissé aucune autre voie aux CMO que de réajuster leurs stratégies et objectifs.

Les priorités changent et bien que la vente soit l’objectif principal, la réalité est que le développement de la marque semble maintenant être une priorité.

À tout le moins, une récente étude mondiale de Gartner indique que pour 44% des directeurs marketing, la stratégie de marque est la priorité.

Cela se produit lorsque 44% d’entre eux ont indiqué que leur budget avait été considérablement réduit.

Bien que la stratégie de marque n’ait jamais échappé au radar des spécialistes du marketing, la réalité est que, au moins au cours de la dernière année, elle a été dépassée dans d’autres domaines.

Ainsi, avec la nouvelle commande, les priorités des CMO, laissant la stratégie de marque au sommet, sont les suivantes:

Analyse du marché (29 pour cent)

Opérations marketing (28 pour cent)

Commerce électronique (26 pour cent)

Aperçu de la concurrence (25 pour cent)

Développement des compétences et des talents (13 pour cent)

Conception et développement créatifs (12 pour cent),

Gestion des leads et génération de demande (12 pour cent)

Achat média (12 pour cent)

Il ne fait aucun doute que la crise issue de la pandémie remet en cause le modèle économique de toutes parts, où seuls les professionnels et les marques qui parviennent à innover perdront le moins.

De la même manière que pour les structures d’entreprise, les professionnels comme les CMO sont obligés de se réinventer à la fois en vision et en connaissances et compétences en un temps record pour ne pas perdre de validité dans un marché particulièrement concurrentiel, complexe et incertain.