Le fait que le film de Matt Reeves s’appelle The Batman montre très clairement que la prochaine incarnation avec Robert Pattinson a une intention complètement différente de celle de ses prédécesseurs, plus intéressés par le contexte, les méchants et l’histoire d’un héros adulte dans à la recherche d’une rédemption ambiguë. Mais pour Reeves, il semble être d’une importance considérable que l’histoire qu’il racontera à l’écran soit plus liée à l’idée d’un homme essayant de combattre ses démons qu’à une recherche de justice.

Une différence subtile, mais d’une importance considérable, pour comprendre le ton et le rythme de la production.

À quel point Batman de Reeves est-il au milieu de l’univers cinématographique étendu de DC?

Il s’agit d’une expérience risquée, surtout après que l’univers cinématographique étendu de DC ne les ait pas tous avec lui alors qu’il repense ses personnages emblématiques de nouvelles manières. Man of Steel (2013), de Zack Snyder, a ouvert la possibilité d’humaniser les super-héros, mais sans la même capacité de Nolan qui a transformé Batman en une créature tourmentée et complexe qui a finalement clôturé une trilogie impeccable.

Au contraire, Cavill’s Superman était une combinaison de bonnes intentions et d’un scénario marqué par des hauts et des bas, sans que l’histoire trouve un point idéal pour raconter – encore une fois – l’histoire du dernier fils de Krypton.

Reeves est confronté à un dilemme similaire: bien que le Joker de Todd Phillips – son prédécesseur le plus proche – ait été un succès au box-office, critique et public, il ne fait pas partie de la chronologie officielle du personnage, ce qui rend le caractère extraordinaire de Joaquin Phoenix a quelque chose à voir avec le Batman plus jeune et beaucoup plus inexpérimenté que Pattinson jouera.

De plus, DC réalise ce qui semble être des plans pour un multivers, dans lequel la version de Reeves, celle de Ben Affleck et Michael Keaton – déjà confirmée pour The Flash – coexisteront, ce qui ouvrira sans aucun doute les portes à un tournée totalement inédite dans l’univers cinématographique de l’éditeur. La version de Pattinson du croisé du cap Gotham n’a pas non plus de lien avec ce fil central et, comme le Joker de Phillips, ils ne seront ajoutés qu’en tant qu’auteurs à une franchise en croissance constante.

Quelle histoire racontera le film de Reeves?

Le Batman suivra un très jeune Bruce Wayne, qui vient de prendre la décision d’assumer le crime de Gotham, un aspect que nous avons vu très rapidement et très superficiellement dans Batman Begins (2015) de Christopher Nolan, dans lequel un Bruce confus qui a quitté l’adolescence, a parcouru le monde à la recherche d’un but et surtout, d’un moyen de cristalliser sa vengeance. Reeves ira plus loin, explorant apparemment tout, des premières idées de Batman sur lui-même en tant qu’anti-héros violent cherchant à se venger, à l’origine de son costume et de sa voiture emblématiques.

Dans ce chemin tordu du héros, Revees tentera également de montrer la genèse des différents méchants du monde batman, dont Selina Kyle / Catwoman (Zoë Kravitz), Carmine Falcone (John Turturro), Oswald Cobblepot / Penguin (Colin Farrell) et Edward Nashton / Riddler (Paul Dano), qui agira en tant qu’antagoniste principal du film.

Quelle est la différence entre le Batman de Reeves de tous ceux que nous avons vus à l’écran jusqu’à présent?

Batman a parcouru un long chemin pour atteindre la dernière réinvention, jouée par Ben Affleck. Depuis qu’il a fait ses débuts sur grand écran dans les années 1940 grâce à deux films en série intitulés Batman et Batman et Robin, mettant en vedette Lewis Wilson et Robert Lowery dans le rôle de Bruce Wayne, respectivement, il a symbolisé d’une manière ou d’une autre la version à son sujet. bien du temps auquel il appartient et parfois. Même chose de plus ambigu et difficile à comprendre, tout comme le besoin de vengeance protégé par la notion de justice.

Cependant, on considère que l’histoire de Batman à l’écran a commencé en 1966 avec Batman: The Movie, une adaptation de la série télévisée Batman mettant en vedette Adam West et Burt Ward. L’homme chauve-souris a ensuite été interprété par Michael Keaton dans Batman de Tim Burton (1989) et Batman Returns (1992), Val Kilmer dans Batman Forever de Joel Schumacher et George Clooney dans Batman et Robin, également réalisé par Schumacher.

Batman s’est transformé plus tard en un homme obsédant, hanté mais avec de fortes racines mondaines, dans la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan, qui a donné à Bruce Wayne (maintenant joué par Christian Bale) et à sa compagnie un ton plus réaliste, ce qui lui a valu le les éloges des critiques et des téléspectateurs. La version la plus récente était celle de Ben Affleck, que les téléspectateurs ont vu en action dans Batman vs. Superman: Dawn of Justice et Justice League, critiqué pour son ton quelque peu pessimiste et surtout pour incarner un Batman beaucoup plus adulte et apparemment, loin de sa plénitude physique.

Avec une telle évolution en remorque, Batman a également eu différentes personnalités au fil des décennies: la version d’Adam West était plus orientée vers la comédie. Michael Keaton était un homme réfléchi et dégageait une énergie calme; Le personnage joué par Val Kilmer était solennel mais vulnérable, apportant un bon équilibre à Gotham City colorée de Schumacher et aux méchants exagérés; George Clooney est celui que les fans aimeraient oublier, car son style ringard ne plaisait à personne (y compris Clooney lui-même) et a fini par transformer les films auxquels il a participé en un non-sens inutile et beaucoup moins objectif. Enfin, Christian Bale s’est concentré sur le traumatisme, ce qui l’a aidé à rendre le personnage plus réaliste; et la version de Ben Affleck était plus mature et vicieuse, ce qui a fini par diviser le fandom.

Dans le cas de la version de Reeves, Batman sera très jeune (à peine dans la vingtaine). Vous ne serez pas un débutant, mais vous ne serez pas non plus le héros chevronné des bandes dessinées. Il se concentrera directement sur les capacités déductives et détective des personnages, ainsi que sur leur côté le plus sombre, qui doit traiter entre la possibilité de la soif de vengeance et aussi le fait que le costume n’est qu’une excuse pour expier la souffrance émotionnelle.

Et les méchants?

Avant la première bande-annonce, il y avait une grande inquiétude sur le fait que le film semblait avoir beaucoup de méchants pour l’intrigue, ce qui le mettait – apparemment – dans la même situation délicate que Batman et Robin ayant plus d’un antagoniste. Mais en réalité, Reeves s’intéresse aux méchants non pas pour affronter Batman – pas seulement, en tout cas – mais pour développer une idée de son environnement, de son contexte et de son temps.

Cette perception du sujet l’éloigne complètement de la manière dont, jusqu’à présent, l’environnement du mal à Gotham a été analysé et surtout de la relation entre le méchant de service et Batman. Le Joker de Jack Nicholson était le centre d’un film expérimental, qui n’a pas seulement agi comme un centre de gravité qui a dessiné toute l’intrigue autour d’elle et a laissé Batman un spectateur à sa propre histoire.

Ensuite, il y avait Oswald Cobblepot / Penguin, célèbre joué par Danny DeVito dans Batman Returns. Cette version du Pingouin était sombre et grotesque, venant littéralement des égouts et poussée par un riche homme d’affaires à se présenter à la mairie de Gotham City. Burton a trouvé un moyen de créer un personnage gothique à partir de l’un des méchants emblématiques, et bien que le résultat soit étonnant, il n’a pas beaucoup insisté sur le véritable poids de Cobblepot à Gotham. Penguin de Colin Farrell sera un chef du crime en plein essor qui n’aime pas vraiment être appelé «Penguin», il est donc possible que Reeves crée une histoire d’origine centrale pour Oswald Cobblepot.

Il en sera de même pour Selina Kyle / Catwoman, vue pour la dernière fois au grand écran dans The Dark Knight Rises de Nolan, joué par Anne Hathaway, et avant cela par Michelle Pfeiffer dans Batman Returns. Bien que la performance de Pfeiffer soit assez mémorable, elle était un peu étrange et trop comique (dans une certaine mesure), tandis que celle de Hathaway était plus sérieuse et indépendante.

Comme Cobblepot, Selina Kyle n’est pas encore son célèbre personnage de méchant, confirmé par la tenue simple vue dans le matériel promotionnel. Reeves a également déclaré que The Batman lui servirait d’histoire d’origine, de sorte que les téléspectateurs pourront assister à son voyage dès le début.

D’autre part, le très dangereux Carmine Falcone, n’est apparu qu’une seule fois sur grand écran joué par Tom Wilkinson dans Batman Begins et était principalement un outil pour les vrais méchants du film, en particulier Jonathan Crane / Scarecrow de Cillian Murphy. Cela permet à Matt Reeves et John Turturro de construire plus facilement un Carmine Falcone différent et vraiment dangereux, qui ne se perdra pas dans les actions du reste des méchants.

Enfin, il y a le méchant le plus intéressant de l’ensemble: Edward Nashton / Riddler, dont les fans se souviennent surtout de Batman Forever de Jim Carrey, une version exagérée, caricaturale et plus trompeuse d’une véritable menace de peur. Mais pour Reeves, Batman a plus à voir avec les peurs et les secrets cachés, donc Dano’s Riddle sera celui qui testera les capacités intellectuelles de Batman, correspondant au style noir du film et à l’histoire qui explorez les compétences de détective de Batman. Un tueur en série? Un criminel méthodique capable de défier les compétences de détective de Batman? L’idée n’est toujours pas très claire mais apparemment, elle va dans cette direction.

Gotham de Reeves

En tant que domicile de l’homme chauve-souris, Gotham a beaucoup d’histoire et ne ressemble à aucune autre ville, ce que Burton a parfaitement compris, et bien que sa ville puisse sembler trop comique maintenant, elle ne ressemble en rien à une ville que vous pourriez trouver dans le monde. réel (la même chose peut être dite pour Schumacher, qui était le camp dans sa forme la plus pure et reposait fortement sur les couleurs néon). Nolan et Snyder, d’autre part, dans le but de lui donner un flair réaliste, ont complètement oublié ce qui fait de Gotham un endroit si unique. Basé l’un à Chicago et l’autre dans une combinaison entre New York et Detroit, le plus réaliste Gotham est plus intéressé à montrer un scénario pour Batman en chair et en os face à l’obscurité qu’il cache.

Le Gotham dans lequel vivra ce Bruce Wayne sera également réaliste, mais à en juger par la bande-annonce et les informations disponibles, ce sera également le centre de son traumatisme et de sa souffrance, ce qui pourrait transformer la ville en une tournée en direct à travers Bruce. en tant que citoyen d’un endroit violent et Batman, son habitant le plus sombre. Une combinaison étonnante qui sera sans aucun doute l’un des points forts du film.

