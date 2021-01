Le realme 7 Pro est le meilleur du marché pour ce prix.

Écrit par Miguel Paredes sur Realme

realme est arrivé avec beaucoup de force, présentant des appareils aussi intéressants que le realme X50 Pro. Un territoire que Xiaomi a dirigé sans problème va se compliquer au cours des prochains mois, realme propose également beaucoup à un prix avantageux.

Désormais, et grâce à une offre d’AliExpress, vous pouvez prendre l’un de leurs smartphones les plus intéressants, le realme 7 Pro. Vous pouvez obtenir l’appareil realme pour 242 euros. On parle de sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, des chiffres très attractifs en dessous de 250 euros. Mais que peut offrir le realme 7 Pro d’autre?

Acheter sur AliExpress: realme 7 Pro

C’est l’un des plus intéressants de l’année

Le realme 7 Pro arrive avec un panneau Super Amoled de 6,4 pouces, résolution Full HD + et réponse tactile de 180 Hz. Son dos d’origine a une mosaïque qui reflète la lumière différemment dans chaque situation. Si nous l’ajoutons à cette couleur bleue frappante, nous avons une finition assez attrayante.

Le cerveau du realme 7 Pro n’est autre que le Snapdragon 720, fabriqué par la société nord-américaine Qualcomm. Cela arrive à côté de une seule version de 8 Go de RAM. Comme nous l’avons noté dans votre avis, la puce fait un très bon travail et vous permettra de profiter de jeux exigeants tels que Call of Duty: Mobile.

realme 7 ProSpécificationsDimensions160,9 x 74,3 x 8,7 mmPoids182 grammesAffichage 6,4 pouces Super Amoled en résolution Full HD + (2400 x 1080) Densité de pixels405 pixels par pouce ProcesseurQualcomm Snapdragon 720 RAM8 Go (6/8 Go en version indienne) Système utilisation d’Android 10 sous stockage realmeUIA 128 Go avec prise en charge des caméras microSD jusqu’à 256 GoArrière: Capteur principal 64 MP f / 1.8, capteur grand angle 8 MP f / 2.3, capteur macro 2 MP et capteur noir et blanc 2 MP

Frontale: Capteur 32 MP f / 2,5 Batterie 4500 mAh avec charge rapide à 65 W Autre Bluetooth 5.0, reconnaissance faciale, USB Type C, Jack 3,5 mm et NFC

Et leurs caméras? Le terminal chinois a un total de quatre lentilles à l’arrière, dirigées par un capteur de 64 mégapixels. Les résultats sont bons, également sur le front de 32 mégapixels, et se distingue par sa polyvalence.

Acheter sur AliExpress: realme 7 Pro

La batterie du realme 7 Pro a également laissé un bon goût dans la bouche, avec 4500 mAh et une charge ultra rapide de 65W. Plus qu’assez pour arriver à la fin de la journée avec une utilisation modérée. Il faut dire qu’il dispose également d’un port casque traditionnel.

En bref, nous parlons d’un terminal équilibré, qui est livré avec des spécifications vraiment intéressantes. En dessous de 250 euros, très peu d’appareils pourront rivaliser avec ce realme 7 Pro.