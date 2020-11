Under Armour, la société responsable à la fois d’Endomondo et de MyFitnessPal, a signalé la fin du service d’Endomondo le 31 décembre 2020. De même, Annonce la vente de MyFitnessPal Salñe, d’une valeur transactionnelle de 345 millions de dollars.

L’objectif principal est de concentrer les efforts sur les applications MapMyFitness, qui incluent Courir avec MapMyRun, marcher avec MapMyWalk, MapMyRide: faire du vélo avec GPS et MapMyFitness Trainer. Les données Endomondo seront supprimées le 31 mars 2021, bien que nous puissions les migrer vers MapMyRun.

Endomondo ferme en 2020

Dans un communiqué de presse, Under Armour a annoncé la fermeture d’Endomondo. L’application cessera de fonctionner le 31 décembre 2020 et date pour le 31 mars 2021 la suppression des données utilisateur. Selon Under Armour Les applications de la plateforme MapMyFitness sont “un élément crucial”, donc ils centraliseront les efforts en eux.

Si nous voulons conserver les données Endomondo, nous pouvons les synchroniser avec l’application MapMyRun

Si nous voulons garder notre histoire Endomondo, nous pouvons synchroniser les données avec MapMyRun, pour exporter des plans de formation, des itinéraires et autres. Under Armour indique que le saut naturel après la fermeture d’Endomondo est vers son application MapMyRun, qui a déjà accumulé plus de 10 millions de téléchargements et a obtenu une note de 4,7 étoiles sur le Play Store.

Concernant MyFitnessPal, il est mis en vente dans le cadre d’une transaction évaluée à 345 millions de dollars. Selon les dirigeants d’Under Armour, la vente de MyFitnessPal et l’arrêt de l’endomondo aideront à créer un écosystème d’applications plus simple.

«Cette annonce réduit la complexité du parcours de marque de nos consommateurs en permettant un alignement plus précis avec notre stratégie numérique à long terme alors que nous travaillons vers un écosystème Under Armour unique et cohérent. En outre, elle nous offre une flexibilité d’investissement pour générer plus performance et valeur pour nos actionnaires: le long terme. ” Patrik Friks, PDG d’Under Armour.

Pour le moment, aucun autre projet n’a été annoncé pour MyFitnessPal, il n’est donc pas très clair ce qu’il adviendra exactement de ce service. La seule certitude est que les utilisateurs d’Endomondo ne pourront plus profiter de ce service à partir de 2020 et que, s’ils souhaitent conserver leurs données, ils doivent migrer vers l’application MapMyRun.

