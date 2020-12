Beaucoup trouvent encore incroyable que Parmi nous, un jeu sorti en 2018, devenir l’une des tendances les plus fortes de 2020. Un qui a d’ailleurs aidé beaucoup d’entre nous à faire face à la quarantaine du COVID-19, car beaucoup d’entre nous ont passé des heures à jouer en ligne avec nos amis ou avec des gens du monde entier.

Le jeu vidéo développé par InnerSloth a attiré beaucoup de joueurs grâce aux graphismes simples et à la facilité avec laquelle on peut accéder à sa plateforme, soit par votre téléphone portable ou ordinateur avec connexion Internet. Et si nous ajoutons à cela, nous pouvons utiliser nos talents pour dire des mensonges et pour être cru, eh bien, avec plus de raison.

Parmi nous aura une nouvelle carte de jeu

De toute évidence InnerSloth a réalisé à quel point le jeu est populaire aujourd’hui, car ces derniers mois, il a travaillé pour fournir une interface capable de prendre en charge plusieurs joueurs dans le monde en même temps, et même mis en place des outils tels que de nouveaux costumes et le vote anonyme (à cause des représailles).

Cependant, on peut dire que S’il y a des nouvelles de Among Us qui nous enthousiasment, c’est la nouvelle carte de jeu que le développeur implémentera pour l’année prochaine. Celui qui sera gratuit et viendra avec de nouvelles options de jeu et des outils pour mieux profiter des jeux.

Et il viendra avec de nouvelles tâches et outils pour les imposteurs

A travers une vidéo publiée sur leurs réseaux sociaux, le célèbre jeu vidéo a publié un bref aperçu du nouveau navire où l’équipage peut jouer son jeu. Si quelque chose retient notre attention, c’est que dans cette nouvelle carte il y aura de nouvelles tâches, des escaliers et même des obstacles lors de l’exécution de missions pour gagner.

En outre, le nouveau navire de Among Us (qui sera un dirigeable) permettre à l’équipage de choisir où sur la carte il veut commencer – il n’est plus nécessaire que ce soit précisément à la réception – et aura de nouveaux modes d’assassinat pour les imposteurs. Voici l’aperçu que le jeu a donné à tous ses utilisateurs:

☀️ THE AIRSHIP – Une nouvelle carte à venir début 2021 ☀️ Préparez-vous, coéquipiers. Cette prochaine carte (gratuite!) Comprendra:

🔹 toutes les nouvelles tâches

🔹 votre choix de la pièce dans laquelle commencer

🔹 échelles?!

🔹 et plus? Mais n'oubliez pas ces imposteurs qui se cachent…

Il arrivera début 2021

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, cette nouvelle carte de jeu sera gratuite et rejoindra les trois autres parmi nous déjà eu. Il devrait arriver avec la mise à jour du jeu au début de 2021, nous devrons donc être attentifs à plus de détails à ce sujet.

D’un autre côté, InnerSloth a également lancé une boutique en ligne où nous pouvons acheter des produits officiels parmi nous, qui comprend des chemises, des porte-clés, des tasses et même des chaussettes. Nous les aimons tous!