«League Of Legends» a déjà son adaptation mobile officielle, «League of Legends: Wild Rift». Le jeu a déjà passé sa phase bêta et peut être téléchargé en Espagne à partir de ce 10 décembre, à la fois sur iOS et Android.

C’est l’une des propositions les plus ambitieuses de Riot pour 2020, adaptant l’un de ses chefs-d’œuvre au territoire mobile. En outre, C’est un jeu assez accessible pour de nombreux mobiles sur le marché, en dépit d’être une proposition énergique à la fois graphiquement et en termes de gameplay.

Jouer à «Lol» sur mobile est désormais possible

Si vous avez déjà joué à League of Legends sur PC, vous vous rendrez vite compte que c’est un jeu très similaire, mais pas exactement le même. Ce n’est pas une version 100% portée depuis PC, mais elle a été adaptée avec une carte un peu plus petite, sans tourelles Nexo, moins de niveaux pour les champions et avec l’objectif principal que les jeux durent environ 20 minutes, loin des 30 ou 60 minutes que durent habituellement les jeux PC.

L’interface est également moins complexe que celle du PC, puisque toutes les commandes ont été adaptées pour faciliter le jeu grâce aux boutons que l’écran nous montrera. La traduction directe de ceci est que nous n’aurons pas de jeu croisé avec la version PC, et le progrès partagé non plus (ce que nous faisons dans un jeu et dans un autre sera des réalisations distinctes).

Le gameplay est le même que sur PC, mais il s’agit d’une version réduite adaptée aux téléphones mobiles

Le gameplay est le même que sur PC, mais simplifié. Nous avons moins de personnages, moins d’éléments sur la carte et tout est plus facile que dans la version complète. Cependant, toujours le ‘LoL’, et c’est que les éléments visuels, les compétences et les champions ont été soignés en détail pour que tout soit fidèle au jeu original.

Sur le plan graphique, «League of Legends: Wild Rift» est une proposition assez ambitieuse. Nous pouvons le forcer à fonctionner à 60 FPS (ils sont désactivés par défaut), ainsi que de modifier les paramètres graphiques en fonction de notre téléphone.

Ce qui est le plus surprenant dans le jeu, c’est que ses exigences de base sont assez faibles. Il peut être déplacé par n’importe quel jeu avec 2 Go de RAM, un processeur quad-core et un GPU Mali-T860. Dans le cas d’Apple, tous les iPhones dotés d’un Apple A9 ou supérieur peuvent en profiter. Son poids est d’environ 2 Go et nous pouvons en profiter gratuitement, avec des achats intégrés.

‘League of Legends: Wild Rift’

