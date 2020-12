Vous mourrez d’émotion avec ce nouveau Poké-ball officiel

Dès le premier moment où Pokémon a été rendu public, il a atteint attirer l’attention de millions de personnes, et après plusieurs fois, les fans rêvent toujours de la sortie de produits inspirés de l’anime.

Et pour la chance de beaucoup de lancer une Poké-ball après un alliance entre Pokémon Company et The Wand Company, et malgré le fait qu’il y avait auparavant répliques de poké-ball, la vérité est qu’aucun n’avait été officiel de la marque.

Ce serait la Poké-ball que tout amateur de Pokémon souhaite avoir

La Poké-ball officiel sera en vente à milieu de l’année 2021 et la ligne sera composée des répliques: Poké-ball, Great-ball, Ultra-ball et Premier-ball. Étant un article officiel, ses matériaux seront de la meilleure qualité: métal poli au toucher agréable et la technologie Détection de mouvement afin que vous puissiez connaître le bon moment lorsque quelqu’un le touche ou l’attrape.

Également bouton du milieu des Poké-ball pourront passer au bleu juste en sentant le toucher, vous verrez également le séquence d’éclairage simulant le piégeage d’une créature Pokémon.

Comme si cela ne suffisait pas, chacune des Poké-balls viendra avec un boîte spéciale accompagné d’un hologramme d’énumération qui émettra des lumières différentes à chaque fois qu’il est ouvert. Le coût de chaque produit sera 82,61 euros, et vous pouvez effectuer le pré-achat via Amazon ou Zavvi.

