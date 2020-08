Pour Xiaomi, c’est une période très positive, à la fois d’un point de vue commercial et technologique. Tout comme la nouvelle version du système, le MIUI 12, atterrit sur les appareils phares du géant chinois, même les smartphones les plus anciens le reçoivent. Dans ce cas, ce sont deux appareils très spéciaux qui ont marqué l’histoire des smartphones, voyons comment.

Mi Mix, une nouvelle mise à jour apporte MIUI 12

Xiaomi a finalement réussi à publier la mise à jour stable du MIUI 12 pour le Mi Mix 2s et Mi Mix 3. Ces deux appareils sont extrêmement connus car ils peuvent être considérés à toutes fins utiles comme les premiers à avoir abandonné le concept d’encoche pour présenter au monde un téléphone avec un affichage plein écran. Un choix de Xiaomi qui a également été repris avec la série Mi 9T, mais abandonné par le dernier Je 10, en faveur du trou d’affichage de la caméra.

Si vous possédez l’un de ces deux appareils, vous pourriez recevoir la mise à jour dans les prochains jours, car comme nous le savons tous, les mises à jour ne sont pas publiées immédiatement, mais par étapes.

Dans le cas du Mi Mix 2, le code de mise à jour est 12.0.1.0.QDGMIXM, à partir de laquelle la branche officielle des mises à jour stables de Xiaomi est reconnue. Quant au Mi Mix 3, le code du firmware est 12.0.1.0.QEEMIXM.

Pour les deux appareils, il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles. Alors que la nouvelle mise à jour apportera les fonctionnalités de MIUI 12 à des appareils qui ne sont pas exactement nouveaux, sur l’autre Android 10 n’atterrira pas sur ces appareils, ce qui s’arrêtera à Android 9. Dans le cas du Mi Mix 3, la version 5G ne recevra toujours pas la mise à jour, pour le moment dédié uniquement à la version normale de l’appareil.

Restez à l’écoute pour plus d’informations et de nouvelles sur Xiaomi et faites-nous savoir dans les commentaires si vous avez reçu la mise à jour ou non!