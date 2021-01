Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Cela fait sept mois que Naughty Dog a sorti The Last of Us Part 2, un titre qui s’est déjà vendu à plus de quatre millions d’unités, plébiscité par la critique spécialisée, ce jeu était digne de GOTY 2020, un exploit qui a conduit à Naughty Dog pour gagner le prestige de l’industrie. Mais la question est maintenant de savoir quelle est la prochaine étape?

Récemment, le très Neil Druckmann a déclenché l’alarme pour un message sur son Twitter où il commente que l’étude dont il est en charge, Naughty Dog, recrute déjà de nouveaux employés pour “Quelque chose de très cool”, ils ont donc besoin de personnes dans leurs départements d’animation, d’art, de conception de jeux, de production, de programmation et plus encore.

Aucune autre information n’a été publiée concernant ce nouveau projet, mais maintenant, grâce à l’artiste conceptuel de Naughty Dog, Hyoung Nam, nous pouvons avoir des indices sur la direction de ce grand projet sur lequel travaille Naughty Dog. L’artiste a publié une série d’œuvres sur ArtStation avec le titre “Les femmes du nord” et le message “Inspiré par le nouveau jeu”. “Tu sais de quoi je parle… “ Suivi d’un emoji clignotant.

L’art conceptuel montre un dragon, indiquant un titre médiéval sur le thème de la fantaisie, mais les tenues de deux des femmes semblent inspirées par la culture celtique, nous pourrions donc avoir un titre sur le thème celtique en route.

Il convient de noter que cela ne peut être qu’une blague de la part de l’artiste, donc cette information doit être prise avec prudence, car ce projet est à un stade assez précoce de développement, donc face à toute nouvelle concernant le nouveau jeu Naughty Chien, nous vous informerons via nos réseaux et comme toujours ici sur Tarreo.com.

