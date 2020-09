Test de The Last Campfire pour PS4

Lorsque The Last Campfire a été annoncé lors des Game Awards 2018, j’étais intrigué, mais je n’avais aucune idée à quel point la vie serait étrange une fois qu’il serait sorti en 2020. Avant de jouer au jeu, les bandes-annonces m’ont amené à imaginer que le prochain titre de Hello Game pourrait être simplement la chose parfaite pour aider les joueurs à traiter la douleur et à devenir acceptés dans notre monde actuel en proie à une pandémie; semblable à la façon dont Animal Crossing: New Horizons s’est avéré joyeux. Cependant, j’ai depuis joué au jeu et j’ai réalisé que ce n’était pas le cas.

Dans le jeu, vous suivez un Ember perdu qui tente de retrouver le chemin du retour. En chemin, il rencontre des âmes désespérées qui se sont tellement opprimées qu’elles se sont transformées en pierre. En naviguant à travers les éléments de plate-forme et en résolvant des énigmes, Ember peut ramener ces étrangers à la vie et les aider à passer à autre chose.

Entre la résolution d’énigmes amusantes dans un monde magnifiquement rendu, le jeu s’enlise tellement dans le désespoir écrasant qu’au lieu d’apporter un soulagement aux joueurs aux prises avec des insécurités, il ne semble que les tirer plus bas. Bien que j’adore les aspects puzzle et la direction artistique, je dirai que ce n’est peut-être pas un jeu pour quelqu’un à la recherche d’espoir pendant ces moments difficiles.

En bout de ligne: The Last Campfire est une courte aventure qui utilise des puzzles amusants et un style artistique magnifique. Si le lourd existentialisme apporté par l’histoire du jeu ne vous dérange pas, alors ce sera un excellent ajout à votre collection.

Avantages

Belle imagerie

Des énigmes difficiles

Personnages décalés et humour

La narration lui donne une sensation mystique de conte de fées

Les inconvénients

Histoire courte

Pas particulièrement bon pour ceux qui cherchent à se réjouir

Catégorie

Jeu

Titre

Le dernier feu de camp

Développeur

Bonjour les jeux

Éditeur

Bonjour les jeux

Genre

Aventure, Plateformes, Puzzle, Indépendant

Récréation

8 à 10 heures

Joueurs

1 joueur

Prix ​​de lancement

15 $

Je ne taris pas d’éloges sur le style artistique unique de The Last Campfire. Les personnages sont à la fois envoûtants et charmants tandis que les environnements sont beaux mais se sentent flous comme un rêve. Pour couronner le tout, cette plate-forme, un casse-tête, est racontée de telle manière que vous avez l’impression que quelqu’un vous lit un conte de fées mystique pendant que vous explorez. Tout cela fonctionne ensemble pour créer un air d’incertitude et de respect.

Il y a quelques moments humoristiques pendant que vous parcourez le jeu et interagissez avec différents personnages. Certaines de ces rencontres peuvent être réconfortantes ou même donner une touche d’humour noir. Dans l’ensemble, cela fonctionne bien pour créer un environnement original dans lequel les joueurs peuvent naviguer.

Les énigmes elles-mêmes commencent assez simplement mais deviennent finalement plus complexes à mesure que vous continuez. Chaque section vous donne des mécanismes différents à utiliser, de sorte que vous ne vous sentez jamais trompé en résolvant le même défi encore et encore. J’attendais avec impatience le prochain puzzle chaque fois que j’en terminais un. Ils étaient vraiment amusants à jouer.

Le dernier feu de camp Ce que je n’aime pas

Au lieu de susciter l’espoir comme prévu, ce jeu peut conduire à un épuisement interne.

Au lieu de susciter l’espoir comme prévu, ce jeu peut conduire à un épuisement interne. L’histoire est centrée sur Ember, qui se déplace pour résoudre les problèmes émotionnels et mentaux des étrangers avant de les aider à passer à autre chose. En tant que personne aux prises avec la dépression et l’anxiété sociale, certaines de ces rencontres me semblaient trop familières.

Un monde déprimant pourrait faire tomber ceux qui luttent déjà

Le fait est que même si le jeu est censé inspirer de l’espoir, une rencontre déprimante après rencontre s’avère épuisante mentalement et m’a rendu trop conscient de mes propres luttes. Il n’y a pas non plus beaucoup de bonheur qui contrebalance le barrage constant de l’existentialisme et de la douleur. Ainsi, les personnages ouvrent un trou dans votre âme dans lequel vous pourriez vous sentir obligé de plonger.

Cela étant dit, j’ai apprécié qu’il y ait des personnages que Ember ne peut pas aider. Le jeu indique généralement qu’Ember comprend que le personnage n’était pas prêt à obtenir de l’aide et pourrait ne jamais l’être. Dans une très petite mesure, cela aide à créer une prise de conscience que les problèmes mentaux et émotionnels peuvent être des problèmes de longue durée et pas seulement quelque chose qui peut être «corrigé».

Lecture courte Peu de valeur de relecture

J’ai pu arriver à la fin du jeu en huit heures et demie. Cette courte durée de jeu n’est pas surprenante étant donné le faible coût du jeu. En raison de la façon dont l’histoire se déroule, il n’y a pas beaucoup de valeur de relecture. En fait, vous ne pouvez pas rejouer les puzzles que vous avez déjà terminés à moins que vous ne recommenciez le jeu.

Le dernier feu de camp Devriez-vous l’acheter?

Source: iMore

J’ai beaucoup apprécié les visuels et les énigmes que j’ai rencontrés en parcourant The Last Campfire. Cela dégage une aura de rêve et le récit se lit comme un vieux conte de fées. Certains des personnages sont très charmants et il y a quelques éléments humoristiques qui ajoutent à la marque unique de bizarrerie du jeu.

4

sur 5

D’après mon expérience, les rencontres répétées avec des personnages déprimés et peu sûrs de moi m’ont trop rappelé mes propres luttes internes. Il n’y a pas autant de moments d’espoir pour aider à équilibrer les éléments les plus sombres. Donc, alors que le jeu est censé être de soulever les autres et de trouver de l’espoir, il a eu l’effet inverse sur moi. Si vous traversez une période difficile et que vous cherchez quelque chose pour vous encourager, ce n’est peut-être pas le meilleur jeu à jouer.

