La proposition multijoueur basée sur la Seconde Guerre mondiale commence.

Avec l’arrivée de la nouvelle génération, lancez une nouvelle guerre avec Enlisted, le jeu de tir militaire en ligne qui donne le point de départ à votre bêta fermée sur PC, étant également disponible sur Xbox Series X et S distribué sous forme de titre Aperçu du jeu. Pour fêter ça, ses managers ont publié un premier trailer du jeu, mettant en scène des soldats virtuels qui veulent jeter un œil à ce nouveau prétendant au combat.

Enlisted est disponible sur PC et Xbox SeriesBasé sur la Seconde Guerre mondiale, Enlisted est une nouvelle proposition en ligne massive qui vise à transporter les joueurs dans les batailles du conflit, focaliser son gameplay sur un développement plus réaliste, et avoir du dynamisme lors du choix des rôles dans l’équipe d’infanterie. Et avec la possibilité de piloter des chars ou des avions pour la mêlée. Des batailles telles que l’invasion de la Normandie, incluse dans la version anticipée du jeu, ou la bataille de Berlin seront recréées.

Le jeu allait sortir sur PC, mais il y a quelques semaines, il a été confirmé qu’il atteindrait également la Xbox Series X, en tant qu’exclusivité temporaire dans la nouvelle génération, sur laquelle il fonctionnera. 4K et 60 images par seconde. Un processus qui commence à partir de maintenant, et que vous pouvez essayer à la fois sur les toutes nouvelles consoles Xbox et en bêta fermée pour PC, que vous pouvez demander à partir de ce lien.

Si vous en vouliez plus, vous pouvez également consulter notre rapport sur les meilleurs jeux basés sur la Seconde Guerre mondiale.

