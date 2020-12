Le nouveau de Xiaomi est livré avec une batterie de 6000 mAh et quatre caméras arrière pour peu d’argent. C’est le Redmi 9 Power.

Écrit par Christian Collado chez Xiaomi

Si tu pensais ça Xiaomi avait terminé sa période de lancement de nouveaux terminaux pour cette année, je crains que vous ne connaissiez toujours pas très bien l’entreprise. A quelques jours de la fin de l’année, la marque a présenté le nouveau Redmi 9 Power, un nouvel opus de sa série Redmi 9, qui comme son nom l’indique, est livré avec une batterie de plus grande capacité que le reste des modèles de la série.

Mais dis que le Redmi 9 Puissance est un “nouveau” téléphone serait un mensonge: ** la réalité est qu’il s’agit d’une version du POCO M3 vers laquelle Xiaomi a changé de nom, en plus de ajouter une caméra supplémentaire à votre système photographique principal.

Redmi 9 Power, toutes les informations

Xiaomi Redmi 9 Power, fiche technique Spécifications Dimensions 162,3 x 77,3 x 9,6 mm

198 grammes Écran 6,53 pouces Résolution IPS Full HD + 2340 x 1080 pixels Processeur Qualcomm Snapdragon 662 RAM 4 Go Système d’exploitation MIUI 11 basé sur Android 10 Stockage 64/128 Go CamérasArrière: triple 48 MP (f / 1.79) + Ultra large 8 MP 118 ° + Macro 2 MP + Capteur de profondeur 2 MP

Frontale: Batterie 8 MP 6000 mAh avec charge rapide 18 W Autres Lecteur d’empreintes digitales latéral, USB Type C, NFC, émetteur infrarouge

Jetez un coup d’œil à sa fiche technique pour réaliser le grandes similitudes existant entre ce modèle et le POCO M3.

Dans les deux cas, on retrouve un écran LCD de 6,53 pouces avec une résolution Full HD +, recouvert par Gorilla Glass 3.

Son corps, en plastique et avec une apparence quelque chose de différent du POCO M3, enveloppe un intérieur dirigé par le Processeur Qualcomm Snapdragon 662, qui s’accompagne de 4 Go de RAM et de 64 ou 128 Go de stockage.

Le grand aspect différentiel de ce modèle réside dans le capacité de la batterie, avec 6000 mAh qui promettent une autonomie allant jusqu’à deux jours. Cette batterie est accompagnée d’un Charge rapide de 18 W puissance maximale autorisée.

La seule différence technique se trouve dans sa section photographique, car aux capteurs 48 mégapixels –principal–, 8 mégapixels –ultra grand angle– et 2 mégapixels –macro–, un quatrième chambre Destiné à capturer des informations de profondeur, également avec une résolution de 2 mégapixels. Sur le devant, le même capteur de 8 mégapixels.

Le terminal a été lancé à l’origine en Inde, et peut être acheté à partir du 22 décembre, au prix de 149 dollars ou 163 dollars pour changer en fonction de la configuration choisie. Un prix qui l’amène à concurrencer directement des modèles comme le nouveau realme 7i.