Ils avaient déjà utilisé le nom de leur PDG et fondateur sur certains cas, mais maintenant Xiaomi a directement enregistré la marque “Lei Jun” à l’international … Qu’est-ce que c’est que cette cuisine chinoise pour nous?

Xiaomi grandit et grandit, c’est la grande réalité d’un géant chinois qui peut se vanter de chiffres aussi en 2020, et pas seulement en une industrie du smartphone dans laquelle ils sont déjà des références et non une promesse venant de Chine, et dans laquelle même des licences comme ce spectaculaire Mi Alpha R aperçu dans les croquis sont autorisées et cela pourrait être une réalité l’année prochaine.

Dans tous les cas, avec un catalogue déjà gigantesque de produits qui coûtent un million, la vérité est que Il y a beaucoup d’idées folles que l’on voit sur Youpin et qui atteignent parfois les produits commerciaux et parfois non, il est donc difficile pour le géant haïdien de nous surprendre avec l’un de ses mouvements.

Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité, et cette fois Xiaomi a égaré le monde entier demande d’enregistrement auprès de votre entreprise Xiaomi Technology de une nouvelle marque appelée “Lei Jun”, en utilisant le nom de son PDG et fondateur sans donner plus de détails.

Nous avons été informés par les collègues de Xiaomi Addicts, qui suivent au jour le jour la firme chinoise, confirmant la nouvelle publiée en premier lieu par ITHome et qu’elle a annoncé cette demande faite par Xiaomi à l’international 7 décembre dernier.

Quoi qu’il en soit, et prêtant attention à la vérité, déjà avant nous avons vu la marque “Lei Jun” apparaître sur les boîtiers officiels pour les mobiles Xiaomi, comme vous pouvez le voir sur l’image, bien que cette fois beaucoup de secteurs sont ajoutés dans la demande, y compris le transport, les instruments de musique, les matériaux métalliques ou même les bijoux.

Comme vous vous en doutez, nous n’avons pas pour l’instant pas un seul détail sur ce que Xiaomi entend avec cette nouvelle marque, ni pour quel type d’entreprise ou de produits elle serait utilisée, même si certains médias affirment que la seule motivation est la protéger le nom de son fondateur dans un marché vorace là où d’autres auraient pu l’utiliser pour gagner en notoriété.

Cela semble étrange de toute façon, alors quelque chose nous prépare très probablement sûrement dans des domaines nouveaux et différents, donc nous devrons être attentifs car nous savons déjà La carrière de Lei Jun dans l’industrie de la technologie qui anticipe de grandes choses … Que nous réserve-tu, Xiaomi?

