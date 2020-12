Les captures d’écran «normales» sont-elles insuffisantes? Vous pouvez faire un capture d’écran agrandie ou défilée: de cette façon, vous sauvegarderez une conversation entière à partir de WhatsApp, Telegram, vous aurez une capture d’une page Web complète ou de tous les paramètres du téléphone. Nous vous montrons comment prendre ces photos facilement.

Capturer l’écran est une action tellement courante qu’on n’y prête plus attention: il suffit de réaliser la combinaison des boutons «volume bas et power» pour que ce qui apparaît à l’écran soit sauvegardé dans une image. Maintenant, que faire si vous avez besoin de capturer une conversation entière, une page Web ou la couverture d’une application? Puis le capture d’écran défilante, un type de sauvegarde qui combine plusieurs images pendant que l’écran défile verticalement. Et ce n’est pas difficile à réaliser, vous verrez.

Votre mobile propose sûrement déjà des captures d’écran agrandies

Bouton de capture avec défilement sur les mobiles Samsung avec une interface utilisateur unique

Des captures d’écran ou des captures d’écran avec défilement, ou des captures d’écran dynamiques (chaque marque lui donne un nom différent), sont disponibles sur différentes marques de smartphones. Xiaomi, Samsung, Realme, Oppo, OnePlus … De nombreux fabricants ont intégré l’option au sein de leurs couches personnalisées en attendant qu’Android propose ces captures plus complètes au sein du système. Donc, avant d’installer une application non téléphonique, Il est pratique de savoir si vous avez déjà les captures de défilement disponibles.

Pour vérifier si vous disposez des captures d’écran dynamiques, procédez comme suit:

Allez au point de la conversation, de la page, du menu des paramètres … à partir de laquelle vous souhaitez capturer. Capturez l’écran de la manière habituelle. Avec la combinaison des boutons, des gestes, un accès rapide dans la barre de notification … Une fois l’écran capturé, une vignette apparaîtra sûrement avec l’icône de capture d’écran et quelques boutons. Voyez si une flèche verticale apparaît et cliquez là.

Le mobile activera le contrôle automatique pour faire défiler l’écran pendant qu’il capture. Lorsque vous avez tout ce dont vous avez besoin, arrêtez-le. Dans le cas des mobiles Samsung avec One UI, vous devrez appuyer sur le bouton de capture verticale jusqu’à ce que vous ayez terminé tout ce dont vous avez besoin. Dans Realme / OPPO, vous devez déplacer légèrement la vignette de la capture d’écran vers le haut. La flèche verticale apparaît et le processus démarre automatiquement.

Une fois que vous avez terminé le processus, vous aurez la capture de défilement vertical enregistrée dans votre galerie de photos. Vous pouvez facilement la partager à partir de là, également la modifier. Et vous n’avez besoin que de ce qui est standard sur votre téléphone: la plupart des téléphones Android ont déjà des captures d’écran dynamiques.

Que vous avez la malchance que votre mobile n’ait pas les captures étendues? Appuyez pour accéder à l’App Store.

Captures d’écran agrandies sur n’importe quel Android

De nombreuses applications promettent des captures de défilement, mais elles ne les livrent pas toujours automatiquement et sans avoir à modifier manuellement les extraits de code. Longshot est l’un des plus simples et des plus puissants que nous ayons testésC’est pourquoi nous le recommandons: une fois configuré, vous pouvez enregistrer des conversations WhatsApp complètes, des pages Web, vous pouvez capturer le mur Facebook, le flux Instagram … Tant qu’il y a un défilement vertical, Longshot le gère.

LongShot pour une longue capture d’écran

Une fois l’application installée, vous devez marquer le «Défilement automatique» dans ses paramètres. L’application a besoin d’une autorisation d’accessibilité pour capturer l’écran, elle nécessite également un chevauchement avec les autres applications. Une fois les permissions activées, cliquez sur la nouvelle icône de capture, allez dans l’application que vous souhaitez capturer, placez-vous à l’endroit exact et cliquez sur «Démarrer». Longshort fera automatiquement défiler l’écran tout en prenant les captures. Et lorsque vous arrêtez le processus (cliquez en haut) Longshort joindra automatiquement toutes les photos pour créer une seule image. Enregistrez-le avec «Enregistrer» et c’est tout.

Partager Comment prendre des captures d’écran défilantes: enregistrez une discussion ou une page Web WhatsApp entière