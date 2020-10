En 2013, il y a 7 ans, WhatsApp a introduit une fonction qui au départ est l’une de celles que personne ne voulait utiliser, mais qui a récemment fait son chemin. Et à la fin, la façon dont nous communiquons a encore changé: plus de messages écrits, bonjour les notes vocales.

Et c’est que les audios de WhatsApp sont aussi rapides qu’ils sont faciles à enregistrer et à envoyer, même si leur principal problème est que nous devons maintenir le bouton micro enfoncé, et aussi qu’on ne peut pas les vérifier avant de les envoyer, écoutez-les au cas où nous aurions dit quelque chose de mal ou s’ils ne sonnaient pas bien. Nous ne pouvons pas, pouvons-nous?

Comment enregistrer et écouter un mémo vocal

Pour enregistrer un message vocal, touchez simplement l’icône du microphone, maintenez la touche enfoncée, parlez, puis relâchez pour envoyer la note automatiquement. Mais WhatsApp a mis en œuvre un moyen d’enregistrer plus facilement des mémos vocaux plus longs:

Ouvrez une discussion. Garder tenu l’icône du microphone et commence à parler.

Balayez vers le haut pour enregistrer sans appuyer sur le microphone. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Envoyer envoyer le message

Le geste de glisser vers le haut révèle une icône de cadenas. Cela nous permet activer l’enregistrement audio sans avoir à appuyer sur le microphone.

Pour revoir votre message vocal après l’avoir enregistré et avant de l’envoyer

Ouvrez une discussion et appuyez sur l’icône du microphone pour commencer l’enregistrement

Sans lâcher prise, balayez vers le haut pour révéler l’icône de verrouillage. L’enregistrement est maintenant activé sans appuyer sur le bouton

Enregistrez le message

Lorsque vous avez terminé, ne le donnez pas à envoyer quitter le chat. Frapper le touche dure / bouton capacitif ou touche arrière de votre mobile – il est généralement marqué par une flèche vers la gauche. Maintenant, vous quitterez cette fenêtre de discussion et vous serez sur l’écran des contacts WhatsApp. Re-entrez dans le chat dans lequel vous avez enregistré l’audio

Dans la barre du bas, vous verrez votre note vocale sans envoyer. Appuyez sur Play et vous pouvez l’écouter. Si vous êtes satisfait, donnez-le à envoyer. Sinon, vous avez l’icône de suppression juste à côté de la lecture.