L’un des chiens légendaires les plus intéressants est Entei, une créature de type feu qui fait partie de la deuxième génération de Pokémon. Ce qui est génial chez lui, c’est qu’il a une apparence très semblable à un lion et des détails uniques sur tout le corps. Cependant, au-delà de cela, son nom a aussi une étymologie qui attire beaucoup l’attention, car il vient des kanjis 炎 “En” (flamme) et 皇帝 “Kotei” (empereur), qui signifie “empereur des flammes”.

Ce nom rend justice à toutes les capacités de ce grand Pokémon et c’est pour cette raison même qu’un fan a décidé de l’honorer avec une illustration particulière. Oui, l’artiste DeviantArt connu sous le nom de Tamtamdi a recréé le Pokémon littéralement comme son nom.

À quoi ressemblerait Entei s’il existait dans Mortal Kombat?

Ensuite, nous vous laissons ce grand fan art de «l’empereur des flammes», plus connu sous le nom d’Entei.

Pokémon Entei – Fanart x Tamtamdi

Comme vous pouvez le voir, l’artiste a littéralement fait un empereur de la flamme humaine, mais en gardant l’essence du Pokémon Entei. Le physique et les détails de conception généraux sont uniformes digne d’apparaître dans un jeu vidéo Mortal Kombat, un combattant qui aurait des capacités de feu avec lesquelles il ferait peur à ses adversaires. Ce n’est pas la première fois que Tamtamdi transforme un Pokémon en personne, vous pouvez voir plus de son travail sur son profil DeviantArt. N’oubliez pas non plus que vous pouvez également avoir de superbes illustrations des chiens légendaires que vous allez sûrement adorer.

