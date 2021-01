Quelque chose que nous ne pouvons pas nier est que Parmi nous Il est venu pour rester avec nous, car depuis son lancement sur Nintendo Switch, il n’a cessé d’être l’un des titres les plus populaires sur le eShop. Ainsi, à cette occasion, le Big N a publié un nouvel entretien avec ses créateurs et dans celui-ci, entre autres, plusieurs des changements que le titre a subi ont été révélés de sa conception originale au produit final que nous jouons dans lequel nous devons découvrir l’imposteur qui se cache et tente de nous assassiner (surtout quand nous jouons avec amis, qui nous donnent les pires coups).

C’était le développement de Among Us, selon ses créateurs

Pouvez-vous nous dire votre nom et le rôle que vous avez joué dans la création de Among Us? Bonjour, je suis Forest Williard, cofondateur et programmeur d’Innersloth. Nous sommes une équipe de quatre personnes, principalement dans l’État de Washington, et comprenant également Marcus Bromander, Amy Liu et Victoria Tran. Nous avons créé Among Us, un jeu multijoueur sur la collaboration et la trahison dans l’espace!

Comment avez-vous eu l’idée de Among Us? Le gameplay a-t-il varié au cours du développement? Parmi nous était l’idée de Marcus, qui était basée sur la combinaison d’un jeu de type mafieux auquel il a joué quand il était enfant, mais aussi sur le film The Thing. Dans le jeu original, une carte était tirée et devait se déplacer dans une maison tandis que la personne “gangster” “tuait” secrètement des joueurs en dessinant une croix avec ses doigts sur le cou. Le cœur de la création et du signalement des cadavres est toujours présent dans le jeu final, mais nous voulions créer un environnement intéressant où il ne serait pas ennuyeux de se promener, nous avons donc changé le paramètre en espace et ajouté des tâches. Les tâches ont changé plusieurs fois au début du développement. Au début, le navire était toujours en crise, les compagnons essayaient de ne pas s’effondrer et les imposteurs pouvaient également effectuer des tâches incorrectement, pour tromper les joueurs. Nous avons trouvé que c’était trop stressant et que cela ne laissait pas beaucoup de temps pour le travail de détective et les conversations de réunion.

Depuis la sortie du jeu, avez-vous vu des comportements qui vous ont surpris? Les gens y jouent-ils d’une manière que vous ne vous attendiez pas? Oui! C’est formidable de voir comment les gens ajustent les règles pour jouer de nouvelles manières. Il existe de nombreuses variantes différentes qui ont été créées sur le jeu, et l’une des plus populaires est celle où les lumières sont éteintes et se cachent. Nous aimons!

Combien de temps le développement a-t-il pris? Quelles difficultés avez-vous dû affronter? Au début, Among Us était beaucoup plus petit, il ne nous a donc fallu que sept mois pour le faire. Nous avons commencé en novembre 2017 et l’avons lancé sur mobile avec uniquement le mode multijoueur local en juin 2018. Nous avons eu beaucoup de retours de personnes qui voulaient y jouer, mais ne pouvaient pas se rencontrer, nous avons donc ajouté le multijoueur en ligne, qui a été lancé PC en septembre de la même année. Voir également Nos fans de longue date savent que le jeu a eu trop de bugs dans les mois qui ont suivi sa sortie, et en plus de cela, il y avait des problèmes de serveur pires que ceux que les joueurs ont vus récemment. C’était beaucoup de travail, même pour quelques centaines de joueurs seulement, mais je m’en suis personnellement occupé, j’ai écrit le code moi-même et développé les routines qui facilitaient la gestion de grands groupes. Maintenant c’est très enrichissant!

Lorsque l’équipe d’Innersloth joue, les membres choisissent-ils toujours leur look préféré? Personnellement, j’aime la mascotte de l’équipage, donc je la choisis toujours et j’essaie toujours d’être cyan quand je le peux. Marcus mélange beaucoup les éléments d’apparence, Victoria aime généralement la note collante et Amy est toujours généralement jaune, avec le chapeau d’oeuf et le chien de l’espace.

Via

en relation