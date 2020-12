Au Mexique, l’e-sport a connu un début difficile où les traces de nombreuses personnes ont affecté la communauté et les concurrents, cependant, cela semble commencer à changer main dans la main avec une nouvelle génération qui sait que la première chose est de bien faire quelque chose pour et pour la communauté. L’un des exemples les plus clairs de cela est ce qui se passe avec Rainbow Six Latam, qui, avec Ubisoft Latam, a réussi à organiser des événements très importants et de classe mondiale.

Considérant cela et quoi La finale du championnat mexicain Rainbow Six Cela se produit aujourd’hui, le 28 novembre, nous avons pu discuter un peu avec des joueurs professionnels, des managers et des créateurs de contenu de deux des équipes les plus fortes de R6. Et oui, bien sûr, ici même dans cette note, vous trouverez un LIVE pour voir tout ce qui se passe lors de la finale complètement en direct et gratuit car alors, 2020.

Avant de commencer l’action en finale, n’oubliez pas de suivre PUSH THE BUTTON sur nos réseaux sociaux pour un excellent contenu de jeu vidéo, cliquez ici.

Voir sur YouTube

Voici ce dont nous avons pu parler lors de notre conversation brève mais intéressante avec Toski (capitaine d’Estral E-Sports), Vector (Captain Timbers E-Sports) et Álvaro Irurita (E-Sports Manager d’Ubisoft Latam parle espagnol).

APPUYEZ SUR LE BOUTON: Sur le plan personnel, comment avez-vous fait la transition entre jouer à la maison et jouer professionnellement? Qu’est-ce qui les a affectés?

Faire du ski: Pour moi, ce n’était pas si difficile, c’était un passe-temps pour moi. J’aimais gagner. Cette année tout s’est professionnalisé et j’ai pris la décision de tout laisser derrière moi et de me concentrer totalement sur ce monde, c’est difficile. Je suis à la Gaming House et je ne peux pas voir ma famille à cause du problème des covid, ce sont des sacrifices que vous devez faire, sacrifier une partie de votre vie et nous sommes passionnés ici.

Vecteur: Je me considère comme une personne indépendante, le fait de venir jouer avec des collègues dans la vraie vie m’excite, je peux vivre ce que c’est que d’avoir un partenaire à mes côtés et de parler avec lui. Ce sont des choses très positives sur le changement, ici nous ne sommes pas seulement des coéquipiers, nous sommes des amis. Nous connaissons tous tout le monde. Je ne suis pas venu avec la mentalité de m’amuser, je suis venu travailler.

PTB: Non seulement des joueurs très talentueux ont rejoint, malheureusement il y a aussi beaucoup de personnes impliquées qui ne cherchent que leur propre avantage parfois basé sur des mensonges, des astuces et même des illégalités, comment l’industrie des sports électroniques a-t-elle progressé dans ce domaine et comment Faites-vous en sorte que cela ne se répète pas à l’avenir?

Vecteur: J’étais très confiant que c’était Ubisoft, il y a des choses auxquelles ils ne prêtent pas beaucoup d’attention, mais en général ils font et écoutent les joueurs. C’était un vote de confiance. J’ai fait confiance à Ubisoft et Timbers, il n’y a pas beaucoup d’options dans le monde de l’esport mais jusqu’à présent cela a été agréable.

PTB: Le sport au Mexique a toujours vécu avec l’ombre de la corruption, une réglementation gouvernementale est-elle nécessaire pour cette nouvelle branche du sport? Surtout compte tenu des implications nationales et internationales existantes et projetées dans le futur.

Alvaro Irurita: C’est très compliqué. Il s’agit d’un jeu vidéo et un sport traditionnel est du domaine public. La réglementation qui devrait être là est une question de contrats, que les joueurs peuvent être pris en charge, que c’est comme un travail formel. Par exemple, Toski et Vector quittent ce qui pourrait être de développer une autre carrière professionnelle dans un autre domaine pour être ici et pouvoir leur donner l’assurance et l’avenir qu’ils pourraient avoir dans un autre domaine est important. Estral et Timbers sont très bons dans ce domaine et ils se soucient de leurs joueurs. Le règlement qui devrait exister devrait être à soutenir.

Que des événements internationaux aient lieu au Mexique, une question de tourisme est ce qui pourrait nous aider du gouvernement.