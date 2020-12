Ce matin, le premier grand envoi du Vaccin contre le coronavirus de Pfizer est arrivé en Espagne. Cela aurait dû être hier, mais en raison d’un problème de transport, il a été reporté à aujourd’hui. Pendant douze semaines, chaque lundi, ils arriveront sur le territoire espagnol 350 000 doses, qui sera distribué par toutes les communautés autonomes. Cependant, les premiers vaccins ont déjà été administrés dimanche.

Tout a commencé avec Araceli Hidalgo, 96 ans, mais après que ses autres résidents, les personnes à charge, les soignants et le personnel de santé de tout le pays ont été vaccinés. Ils ont été les premiers chanceux sur une liste qui augmentera dans les mois à venir. Parmi eux se trouve le médecin Elena Salamanque, avec qui nous avons pu parler d’Explica.co pour en savoir un peu plus sur les effets du vaccin et les raisons qui l’ont amenée à se le procurer.

Elle est spécialiste en médecine interne et microbiologie et parasitologie au service des maladies infectieuses du Hôpital Virgen Macarena, de Séville. Il travaille en première ligne contre le virus depuis des mois et sait très bien ce qui attendrait une population sans vaccin.

Rien de nouveau dans les effets du vaccin contre le coronavirus

Elena a reçu dimanche la première dose du vaccin de Pfizer. Au moment de parler avec ce médium, il avait déjà plus de 24 heures dans son corps et n’a eu pratiquement aucun effet secondaire. «Je me sens très bien», dit le médecin. «Je n’ai pas eu d’effets secondaires généraux. Je ressens seulement de l’inconfort ou légère douleur au site d’injection, semblable à la douleur des lacets ou comme si vous vous étiez frappé ».

Elena n’a ressenti qu’une légère douleur au site d’injection

De plus, il explique que pendant la journée il a pu se rendre à travailler et faire de l’exercice normalement.

Cette douleur au niveau de la ponction est l’un des effets les plus courants du vaccin contre le coronavirus. Selon le rapport sur les essais cliniques publié par la FDA, après la première dose, elle a été administrée à 83,1% des participants de moins de 55 ans et à 71,1% de ceux de plus de cet âge. Ce n’est pas le seul. D’autres ont également été signalés, tels que fièvre, fatigue, malaise, maux de tête ou nausées. Rien de différent de ce qui peut arriver avec d’autres vaccins. Certains ont également été signalés réactions allergiques. Aucun n’a été grave et le pourcentage de personnes touchées n’est pas différent de celui des autres médicaments.

Il est important de noter qu’il est possible que certains de ces effets du vaccin contre le coronavirus se produisent, mais cela ne signifie pas qu’il est dangereux, pas plus que le paracétamol ou l’ibuprofène.

Le début de la fin d’un cauchemar

Les conséquences de la maladie sont bien plus graves que les effets du vaccin, comme Elena a également pu nous le dire. “Est quelque chose horrible, extrêmement dur, presque impossible à expliquer, épuisant, frustrant, triste… “, il décrit. «Les situations que nous vivons à l’hôpital sont très douloureuses. Il y a des familles admises, dans lesquelles certaines survivent et d’autres pas. Il fait tellement froid d’informer le reste de la famille par téléphone … Dieu merci dans mon centre, quand le temps nous a permis, nous avons pu proposer à un proche de chaque patient en situation de dernière heure de venir rester avec eux, en assumant le risque de s’exposer . Quand il n’y avait pas de temps, ils sont morts sans leur famille. Dans d’autres hôpitaux débordants, cela n’a même pas été possible ».

Elena décrit ce qu’elle a vécu pendant la pandémie comme quelque chose de dur, d’horrible, presque impossible à expliquer

Tout cela a été une grande fatigue, à la fois émotionnelle et physique, pour les agents de santé qui ont été confrontés et continuent de faire face au virus. “Émotionnellement, nous sommes à la limitePhysiquement, je pense que nous l’avons surpassé, mais nous continuons », dit-il. «Les équipes qui se sont constituées sont des groupes exceptionnels, très diversifiés, avec des professionnels qui voient les maladies infectieuses dans notre travail quotidien, mais beaucoup d’autres issus de domaines de connaissances très éloignés (endocrinologues, anesthésistes, digestifs, cardiologues, rhumatologues, neurologues et même chirurgiens maladies cardiovasculaires) aux heures de pointe des patients admis. C’est ce qui nous a permis de rester debout, de nous soutenir les uns les autres, de découvrir que travailler ensemble est possible ».

Un coup plein d’espoir, un autre des effets du vaccin contre le coronavirus

La crevaison, comme toute autre, ne dure que quelques secondes. Cependant, il est assez de temps pour ceux qui ont vu la partie la plus cruelle de la pandémie de visualiser tout ce qu’ils n’auraient jamais voulu vivre. Recevoir enfin le vaccin contre le coronavirus qui pourrait écrire l’avant-propos de la clôture de la pandémie est un moment très excitant. C’était certainement pour Elena.

“Les vaccins sont de plus en plus sophistiqués, mais cela les rend également plus sûrs”

“J’ai ressenti fondamentalement de la joie, mais comme je l’ai déjà mentionné à quelqu’un, dans les rares 2-3 secondes que dure l’injection, ils m’ont traversé l’esprit beaucoup de pensées“, rappelles toi. “Les patients qui nous ont quittés, les situations que nous avons vécues, les familles qui ont déjà rompu … Aussi les moments de tristesse, de frustration, de colère et d’impuissance des collègues de tous les services dits” de première ligne “”. De plus, il raconte qu’il a ressenti une certaine joie intérieure à la pensée d’avoir atteint ce moment sans avoir déploré la perte d’un compagnon en cours de route. “D’autres centres n’ont pas eu la même chance.”

Et, bien sûr, c’est aussi l’un des grands effets du vaccin contre le coronavirus: l’excitation et l’espoir de voir un peu de lumière au bout du tunnel. C’est pourquoi Elena n’a pas hésité quand on lui a proposé d’être l’une des premières personnes en Espagne à la recevoir. “Je n’en ai jamais douté”, phrase. «La forme de prévention par excellence des maladies infectieuses est la vaccination. C’est la seule chose qui a mis fin aux grandes pandémies. Comme il est logique, avec les progrès de la science et de la technologie, ils deviennent de plus en plus sophistiqués, mais cela, à mon avis, les rend également plus sûrs ».

La peur est logique, mais elle ne doit pas nous arrêter

Elena était si déterminée que même envisagé de participer à un essai clinique d’un autre des vaccins faisant l’objet d’une enquête.

Enfin, le retard de certaines procédures a fait arriver le vaccin Pfizer plus tôt, mais je n’aurais pas hésité à participer à la fois en tant que chercheur et en tant que bénévole. Je connais par expérience la quantité de paperasse et la raison pour laquelle chaque aspect d’un essai clinique est surveillé et je fais donc entièrement confiance au vaccin. Ce qui se passera dans l’avenir, nous ne pouvons pas le prédire maintenant, on le verra, mais aujourd’hui, cela a montré beaucoup d’avantages et peu de risques.

La peur est naturelle et respectable, l’égoïsme ne l’est pas

Par conséquent, il encourage le reste de la population à suivre ses traces, mais aussi comprendre la réticence informations initiales sur les effets du vaccin. «Douter et avoir peur est naturel et compréhensible», reconnaît-il. «C’est acceptable et tout à fait respectable. C’est pourquoi je dirais aux gens qui doutent à la recherche d’informations scientifiques de qualité pour information. D’un autre côté, j’espère que l’exemple fonctionne. J’ai déjà pris ma première dose et je compte les jours jusqu’à ce que le moment de la seconde arrive “.

Ce que ce système de santé ne comprend pas, c’est qu’il y a des gens qui préfèrent attendre que les autres le mettent pour voir ce qui se passe. «Ceux qui disent avoir peur ne me valent pas, mais laissez-moi d’abord me faire vacciner et ils verront ce qui se passe, ils durent. Ce n’est pas de la peur c’est de l’égoïsme. Si tu avais peur, tu ne voudrais pas non plus que je me fasse vacciner ».

Se faire vacciner contre le coronavirus dès maintenant est l’un des plus grands actes de solidarité que nous puissions réaliser. Ne laissons pas la peur nous émouvoir, encore moins l’égoïsme. Nous avons tous le pouvoir de voir cela prendre fin.