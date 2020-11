Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 20/11/2020 12h41

Hyrule Warriors: Age of Calamity est enfin disponible aujourd’hui dans le monde entier, et ici à Atomix nous avons eu l’occasion de parler avec Yosuke hayashi, producteur et Ryuta Matsuhita, réalisateur. Dans cette interview exclusive, nous en avons appris davantage sur ce qui les a incités à revenir dans le monde de Souffle de la nature, ainsi que quelques détails intéressants sur sa création.

Qu’est-ce qui vous a poussé à revenir dans l’univers Breath of the Wild pour ce nouveau jeu?

Hayashi: C’était parce que tout le monde dans l’équipe de Zelda voulait visiter la Grande Calamité dans le style d’un jeu Warriors. Nous voulions également développer une suite à Hyrule Warriors qui corrigerait les bugs du jeu précédent, donc lorsque ces deux choses se sont réunies, le développement a officiellement commencé.

Comment Hyrule Warriors développe-t-il la tradition que nous avons vue dans Breath of the Wild?

H: L’élément qui s’est le plus développé était la possibilité de vivre la Grande Calamité cent ans plus tôt, dont nous n’avons vu que des fragments de celle de Breath of the Wild. Matsuhita: J’espère que tout le monde pourra profiter de cette approche unique du combat dans un jeu Warriors, cette fois contre une calamité si grande qu’elle pourrait détruire le monde.

Quelles sont certaines des fonctionnalités les plus intéressantes auxquelles les joueurs peuvent s’attendre dans Hyrule Warriors: Age of Calamity?

H: C’est en plus de ma réponse précédente, mais il y a deux choses, la première est de vivre la Grande Calamité de première main, et l’autre est de pouvoir jouer à un jeu de type Warriors avec différents personnages d’un Hyrule d’il y a 100 ans. M: Il existe de nombreux personnages jouables en plus de Link et pouvoir jouer avec eux alors qu’ils étaient encore en vie devrait ressembler à quelque chose de nouveau mais en même temps familier.

Quel a été le défi le plus difficile auquel l’équipe a dû faire face lors de son développement?

M: Je pense que la beauté et la qualité du monde de Breath of the Wild présentaient les plus grands défis. Cependant, c’est un jeu différent, mais nous avons encore dû surmonter quelques défis en termes d’histoire, de graphismes et de sons pour que les joueurs aient l’impression de se battre dans le même monde, seulement des centaines d’années auparavant.

Dans quelle mesure a-t-il été difficile d’équilibrer l’importance de chaque champion tout au long de l’histoire?

M: À l’origine, seuls quatre champions sont apparus dans Memories, mais leurs personnalités individuelles étaient si évidentes qu’il n’était pas trop difficile de choisir le rôle que chacun jouerait dans la bataille; c’était comme si les personnages eux-mêmes voulaient être là. J’espère que vous pourrez apprécier la façon dont vous avez travaillé en équipe il y a cent ans.

Pensez-vous que les joueurs verront Breath of the Wild sous un angle différent après avoir joué à Hyrule Warriors: Age of Calamity?

H: Je ne sais pas si d’un point de vue différent, mais je serais heureux si vous aimez encore plus Breath of the Wild. Mais j’ai l’impression que Breath of the Wild vous choquera un peu plus si vous y jouez après Hyrule Warriors: Age of Calamity. “

