La pandémie COVID-19 a bouleversé le marché des smartphones, pour ne pas dire plus. De nombreuses personnes sont confrontées à des difficultés économiques, et celles qui ne sont pas plus intéressées par les produits essentiels comme la nourriture et les ordinateurs de travail à domicile. Il n’est pas vraiment utile d’acheter un nouveau téléphone tape-à-l’œil si vous restez principalement à la maison, après tout.

Cela n’a cependant pas empêché les géants de la technologie d’introduire de nouveaux smartphones et, à certains égards, le marché est plus excitant que jamais. Des produits phares comme le Galaxy Note 20 Ultra de Samsung sont plus puissants et audacieux, tandis que même les téléphones à petit budget comme le Pixel 4a de Google offrent des photos de premier ordre et des performances surprenantes. C’est tentant – la question est de savoir si vous êtes assez tenté de faire des folies en 2020 si vous ne l’avez pas déjà fait.

Chargement du sondage

Les arguments pour et contre l’achat maintenant

Il est tout à fait compréhensible que vous économisiez votre argent pour 2021. En termes simples, il n’est peut-être pas judicieux d’en acheter un. Et si vous ne voulez pas trop risquer votre santé juste pour prendre quelques photos de fleurs, vous n’aurez peut-être pas la peine d’acheter un nouveau téléphone. Si votre téléphone est relativement récent et fonctionne bien, pourquoi acheter un nouveau téléphone alors que vous ne l’utiliserez que pour appeler des amis, commander des livraisons ou prendre des photos de vos animaux de compagnie?

Cela ne veut pas dire que l’achat d’un nouveau téléphone est un gaspillage. Si vous avez besoin de quitter la maison pour le travail ou si vous préférez des promenades socialement éloignées, vous aurez toujours beaucoup d’utilisation de votre téléphone – vous pourriez aussi bien avoir un outil puissant dans votre poche.

Lire la suite: Les meilleurs téléphones avec appareil photo à petit budget

Il existe également de nombreuses utilisations d’un nouveau téléphone à la maison. Bien que votre ordinateur puisse être votre atout le plus important pour le travail ou l’école, un nouveau combiné peut vous aider à jongler avec les tâches qui nécessitent votre téléphone. Et soyons honnêtes: un téléphone rapide est meilleur pour les jeux mobiles auxquels vous jouez pendant que vous êtes enfermé à l’intérieur.

Il y a aussi la question de la valeur. Certains des téléphones lancés en 2020 offrent beaucoup pour l’argent, comme le Pixel 4a et le OnePlus Nord mentionnés précédemment. Ils peuvent souvent prendre des photos, jouer à des jeux et exécuter des applications ainsi que (ou dans certains cas, mieux que) des téléphones qui coûtent deux ou trois fois plus cher. Les prix des futurs téléphones sont susceptibles d’augmenter, alors pourquoi ne pas acheter un téléphone maintenant et économiser un peu d’argent?