Grâce à la technologie, des tâches qui nécessitaient auparavant de sortir dans la rue comme les courses au supermarché, maintenant, ils peuvent être faits dans le confort de notre maison.

Maintenant, la liste de courses n’est pas la seule chose que nous pouvons faire avec notre smartphone puisque, que pensez-vous de surprendre votre personne la plus spéciale avec un bon bouquet de fleurs? Et non, vous n’êtes pas obligé d’aller l’acheter chez un fleuriste puisque tout Ces applications que nous vous proposons ensuite le font pour vous.

Meilleures applications pour envoyer des fleurs

ColvinInterfloraLolaFloraBonbeeAquarelle

Colvin

Colvin est l’une des applications pour smartphone les plus populaires pour envoyer et offrir des fleurs. Avec Colvin, nous pouvons acheter le bouquet de fleurs que nous voulons et envoyez-le gratuitement en seulement 24 heures partout dans la péninsule.

Avec Colvin pouvons:

Acheter des bouquets de fleurs fraîches en quelques étapes Envoyez des fleurs en seulement 24 heures sans avoir à bouger du canapé des offres exclusif

Interflora

Interflora est une entreprise leader sur le marché des fleurs. Depuis sa création en 1946, elle a livré des bouquets de fleurs dans plus de 150 pays à travers le monde, dans un délai de seulement 4 heures et 24 heures s’il s’agit d’un envoi international.

Les commandes peuvent être passées depuis son site officiel complet ou depuis sa propre application officielle pour smartphones.

LolaFlora

LolaFlora est un autre service vétéran qui distribuer des fleurs dans différents pays comme l’Espagne, le Mexique, l’Italie ou le Portugal.

Avec son application, vous pouvez non seulement être au courant des offres spéciales, mais aussi la façon la plus simple de choisir le bouquet parfait.

LolaFlora garantit une vaste sélection de fleurs pour faire le cadeau parfait à la personne que vous voulez.

Bonbee

Bonbee met entre nos mains l’opportunité de envoyer des bouquets conçus par des fleuristes professionnels à livrer en 90 minutes seulement (selon l’endroit où nous vivons bien sûr).

Il vous suffit d’installer l’application sur votre appareil mobile et choisissez le bouquet ou la plante avec laquelle nous voulons surprendre.

Bonbee garantit que toutes les fleurs sont soigneusement choisies et qu’elles sont livrées en main propre, sans boîte, de manière conventionnelle.

Aquarelle

Aquarelle est une entreprise florale française qui, heureusement, distribue également dans notre pays (Espagne). Sur son site officiel nous avons un catalogue vraiment complet et c’est sans aucun doute que nous sommes confrontés à l’une des entreprises les plus complètes en ce sens.

Nous pouvons même accompagner les bouquets de boîtes de chocolats, de vases, d’animaux en peluche et même de bougies parfumées.

Nous recommandons que si vous utilisez ce service (qui n’est pas le moins cher de la liste), faites-le depuis le site Web lui-même avec votre smartphone puisque l’application est assez obsolète et en français.