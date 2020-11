Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Parfois, les fans font des mix et des crossovers un peu bizarres, mais ils satisfont ces coins de goût que vous pensiez ne pas avoir. Un fan de la série acclamée Vrai détective et le célèbre Fantôme de tsushima il a combiné les deux productions dans une intro qui nous semble totalement épique.

Vrai détective est une série policière qui est devenue célèbre dans sa première saison pour les brillantes performances de Woody Harrelson et Matthew McConaughey, que tout au long des chapitres, ils découvrent une intrigue tordue. D’un autre côté, Fantôme de tsushima C’est l’un des derniers triples A à frapper PS4. Situé dans le Japon féodal et avec toutes ces choses que les joueurs aiment (samouraïs, duels de sang et épiques), il a été catalogué comme l’un des meilleurs jeux vidéo de la génération.

Désormais pour des raisons totalement inconnues, Fieldhouz, fan des deux productions, a recréé l’intro épique de Vrai détective avec les personnages de Fantôme de tsushima. Le fan a déclaré: “En utilisant les images et les séquences du jeu, j’ai décidé d’évoquer l’histoire à travers le symbolisme, des photographies abstraites et de me concentrer sur les luttes internes des personnages” dans son œuvre.

Ci-dessous vous pouvez observer et comparer ces deux œuvres d’art:

