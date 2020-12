Pillars of Eternity est l’un des nouveaux jeux que l’Epic Games Store offre et à mon avis, c’est un jeu qui devrait faire partie de n’importe quelle collection. Et plus si, comme c’est le cas, il est disponible totalement gratuit en un clic et pour toujours.

Epic continue de donner des jeux pour promouvoir sa boutique numérique et l’un des jeux auxquels il joue cette semaine en vaut la peine. On parle du titre de rôle fantastique Pillars of Eternity, développé par Obsidian Entertainment, a balayé les critiques et le public en 2015.

Et cela a surpris une bonne partie de l’industrie de ne pas comprendre comment un jeu financé sur Kickstarter (sans producteur officiel, bien qu’il ait finalement été distribué par Paradox) pouvait atteindre un tel succès retentissant. Il avait l’air si bien dès le départ, qu’en seulement 24 heures, il a atteint son objectif de financement.

Il a été nominé par The Game Awards (la plus haute récompense de l’industrie du jeu vidéo) dans la catégorie du meilleur jeu de rôle de 2015 et plusieurs médias de jeux vidéo spécialisés l’ont nommé meilleur jeu absolu de cette année pour PC. De plus gros mots depuis cette année-là, The Witcher 3: Wild Hunt ont également circulé.

Les piliers de l’éternité sont clairs inspiration de grands classiques du jeu de rôle en CG comme Baldur’s Gate et Icewind Dale, bien qu’il ne suive pas les règles de Dungeons & Dragons et soit basé sur le moteur Unity personnalisé. L’interface utilisateur isométrique, le combat tactique en temps réel avec pause, les personnalisations étendues des personnages, la variété de races à jouer et la liberté d’explorer le monde en ont fait un digne successeur (et un excellent revitalisant) des jeux de rôle classiques qui l’a précédé.

Comment obtenir gratuitement Pillars of Eternity

La version du jeu offerte par Epic est la Definitive Edition, qui comprend le jeu original Pillars of Eternity et les deux extensions, White March I et II. Pour l’obtenir totalement gratuit, il vous suffit d’entrer dans la boutique Epic, de vous connecter avec votre compte et d’obtenir le jeu. Il sera disponible jusqu’au 17 décembre.

Epic offre également un autre jeu développé par Obsidian, le RPG d’action Tyranny. Il est destiné à répéter le succès de Pillars of Eternity, mais il l’a beaucoup moins aimé. Il est également gratuit jusqu’au 17.