Epic Games a envoyé ce soir des e-mails aux utilisateurs de Fortnite sur iPhone, iPad et Mac pour leur faire savoir qu’il ne sera pas possible de lire le nouveau contenu de la saison 4 sur le thème de Marvel sur leurs appareils.

Dans l’e-mail, Epic Games blâme les frais de l’App Store d’Apple pour l’indisponibilité du nouveau contenu, même si Apple a déclaré que si l’option de paiement direct est supprimée et que Fortnite obéit aux politiques de l ‘« App Store’ ‘, il peut être mis à jour et rester dans « l’App Store’ ‘pendant que le une bataille juridique entre les deux sociétés se déroule devant les tribunaux. Depuis l’e-mail d’Epic Games:

Apple bloque les mises à jour et les nouvelles installations de Fortnite sur l ‘«App Store» et a déclaré qu’il mettrait fin à notre capacité à développer Fortnite pour les appareils Apple. En conséquence, la mise à jour du Chapitre 2 – Saison 4 (v14.00) n’est pas sortie sur iOS et macOS le 27 août. […] Apple limite la concurrence afin de pouvoir collecter 30% des paiements des consommateurs effectués dans des applications comme Fortnite, augmentant ainsi les prix que vous payez. Epic a baissé les prix grâce à une option de paiement direct, mais Apple bloque Fortnite afin d’empêcher Epic de transmettre les économies des paiements directs aux joueurs. Epic a intenté une action en justice pour mettre fin aux restrictions anticoncurrentielles d’Apple sur les marchés d’appareils mobiles. Les articles sont disponibles pour nos dépôts des 13 août, 17 août et 23 août. En représailles à cette action, Apple a bloqué votre accès aux mises à jour et aux nouvelles installations Fortnite sur tous les appareils iOS.

Epic Games informe les clients qu’ils peuvent toujours lire le contenu existant de la saison 3, mais la progression n’est pas possible et les joueurs iOS et Mac ne peuvent pas jouer multiplateforme avec ceux d’autres appareils. Les joueurs utilisant les produits Apple ne peuvent pas accéder aux nouvelles options cosmétiques et ne peuvent pas non plus recevoir de cadeaux de la nouvelle saison à moins qu’ils ne se connectent à une plate-forme alternative ayant accès au contenu de la saison 4. Battle Lab, Duos et LTM sont désactivés sur iOS, et les joueurs iOS ne peuvent pas terminer les nouveaux défis rapides et les défis de style.

Au lieu d’appareils iOS, Epic Games recommande aux clients de jouer à Fortnite sur Android, PC, PlayStation, Xbox ou Nintendo Switch, et dirige les clients vers Apple pour demander le remboursement des achats intégrés.

Epic Games a tenté d’obtenir une ordonnance d’interdiction temporaire qui obligerait Apple à autoriser les mises à jour Fortnite à continuer d’être disponibles sur les appareils iOS et qui empêcherait Apple de résilier le compte de développeur Epic Games, mais le juge s’est rangé du côté d’Apple et n’a pas accordé de restriction. commande pour Fortnite.

Le juge chargé de l’affaire a déclaré aux avocats d’Epic Games que tout ce qu’Epic doit faire « est de le ramener au statu quo et personne ne souffre de préjudice », mais Epic a choisi de ne pas le faire et reste ferme alors qu’Apple se prépare à mettre fin son compte développeur. Les avocats d’Epic ont en effet déclaré qu’Epic « ne peut pas revenir dans un contrat anticoncurrentiel ».

Apple a déclaré à la mi-août qu’Epic perdrait l’accès à son compte de développeur le 28 août, qui est demain, il semble donc que Fortnite ne sera pas disponible dans un avenir prévisible, car il semble qu’aucune des deux parties ne prévoie de reculer.

Apple allait également empêcher Epic de travailler sur l’Unreal Engine utilisé par des développeurs tiers, mais Epic a réussi à obtenir une ordonnance d’interdiction pour empêcher que cela ne se produise. Ainsi, bien qu’Apple soit autorisé à bloquer Fortnite tant qu’Epic continue de violer les règles de l’App Store, il n’est pas autorisé à résilier le compte développeur Epic International et les outils utilisés pour Unreal Engine.

La prochaine audience dans la bataille Apple contre Epic aura lieu le 28 septembre, Epic visant une injonction préliminaire qui permettra à Fortnite de revenir sur l ‘«App Store».