De nombreux utilisateurs ont apprécié les belles propositions présentes dans l’Epic Games Store grâce à l’arrivée de ses innombrables cadeaux. Malgré la polémique due à sa politique d’exclusivité, le magasin a réussi à attirer l’attention d’une grande partie des joueurs grâce à l’arrivée des cadeaux et la possibilité d’obtenir une bonne bibliothèque de jeux gratuitement.

Cette semaine, nous espérions que l’un des titres que nous pourrions ajouter à notre catalogue serait, ni plus ni moins, que Wargame: Red Dragon, même si en raison d’un problème inattendu, ce ne sera plus le jeu choisi. Bien sûr, nous pouvons garantir que les joueurs seront également satisfaits du titre que la société a remplacé et que ce sera, ni plus ni moins, que Donjons 3.

Bien sûr, cela ne signifie pas qu’avec le temps on ne peut pas voir Wargame: Red Dragon dans notre ludothèque entièrement gratuit, mais c’est un changement de plans avec un retard temporaire. Pendant ce temps, les joueurs peuvent continuer à télécharger le grands protagonistes de cette semaine, disponible gratuitement jusqu’au jeudi à 16h59.

Dungeons 3 est présenté comme un titre spectaculaire de gestion et de stratégie de donjon plus intéressant. Non seulement cela nous amènera à tenter notre chance avec notre capacité en tant que méchants du lieu, mais nous devrons être en mesure de créer le donjon le plus terrifiant et le plus plein d’horreurs possible. Tout cela pour démontrer notre grande puissance.