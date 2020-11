Les créateurs de Fortnite Ils n’arrêtent pas de nous surprendre avec leur magasin. Depuis sa grande première, il garantit aux joueurs du monde entier d’obtenir une bonne variété de titres qu’ils peuvent ajouter et jouer quand et où ils le souhaitent. Après tout, chaque semaine, ils nous donnent la possibilité d’obtenir un à plusieurs jeux totalement gratuits et sans avoir à le faire. payer plus tard pour eux.

Cette semaine, les joueurs ont la possibilité d’ajouter à leur ludothèque Le textorciste, une aventure dans laquelle l’écriture et l’exhortation seront un défi. Après tout, notre personnage devra surmonter un grand défi à travers différents niveaux dans lesquels il ne pourra éviter le démon qui tente de l’éliminer que si nous pouvons taper l’exorcisme le plus rapidement possible.

Bien sûr, pendant que nous écrivons, nous devrons éviter et, surtout, nous protéger des attaques par les démons qui essaieront de se débarrasser de nous. Par conséquent, nous avons une aventure qui testera nos capacités autant que possible. Bien que oui, nous ne pouvons l’obtenir gratuitement que jusqu’à jeudi de la semaine prochaine, date à laquelle la société nous donnera la possibilité de jouer deux titres totalement gratuits.

Les joueurs de la semaine prochaine auront l’opportunité d’être totalement gratuits Elite Dangerous et The Next Door. Deux propositions prometteuses qui laisseront n’importe quel joueur sans voix puisque si l’une nous amènera à vivre une grande aventure spatiale, une autre nous mettra au défi avec des batailles sous forme d’énigmes.