Malgré toutes les polémiques qui ont entouré ce magasin, l’Epic Games Store reste l’un des plus aboutis du moment. Tout cela grâce à sa politique d’offrir de nouveaux titres gratuitement semaine après semaine à ajouter à notre bibliothèque pour une durée limitée et sans avoir à les payer plus tard pour les conserver. Une proposition qui a été maintenue depuis la première du magasin et qui, sans aucun doute, sonne comme une excellente proposition pour les joueurs.

De cette façon, au fil des mois, nous avons obtenu de grands succès tels que Blair sorcière ou Pour l’honneur. Mais le moment est venu pour les joueurs de ajoutez à votre bibliothèque le grand travail Dungeons 3, titre qui a servi à remplacer Wargame: Dragon Rouge après un changement inattendu. Bien que oui, le magasin garantit que plus tard les joueurs auront la possibilité de l’ajouter à leur bibliothèque, bien que pour le moment sans date assurée.

Bien sûr, pour tous ceux qui veulent profiter de cette belle proposition, il faut se rappeler que le titre ne sera disponible que jusqu’au 12 novembre à 16h59. A partir de ce moment, nous compterons sur l’arrivée de Le textorciste, un travail qui mêle action et évitement des balles pendant que nous écrivons les exorcismes le plus rapidement possible afin de surmonter le nouveau défi.

Bien sûr, si vous ne connaissez toujours pas le grands secrets des donjons 3Il faut savoir que c’est un travail spectaculaire dans lequel la stratégie et le management jouent un grand rôle. De cette façon, les joueurs auront l’occasion de surmonter de grands défis tout en emmenant leur armée maléfique au sommet. Une proposition des plus intéressantes dans laquelle le mal doit gagner en surmontant le bien.