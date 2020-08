Le premier verdict dans la bataille juridique complexe Epic Games contre Apple est une mauvaise nouvelle pour Fortnite mais une bonne nouvelle pour l’Unreal Engine.

Le tribunal a déclaré que la situation difficile d’Epic dans Fortnite était de sa propre initiative, le développeur du jeu ayant rompu le contrat avec Apple.

Le juge s’est rangé du côté d’Epic en ce qui concerne l’Unreal Engine, affirmant que l’entité qui régit ce produit n’avait pas rompu son contrat avec Apple.

La saga des procès Epic Games contre Apple est passée au chapitre suivant, et le résultat de leur premier affrontement dans la salle d’audience n’est pas surprenant. Epic a obtenu la perte Fortnite qu’il mérite à juste titre pour la façon dont il a orchestré cette crise, pour simuler la surprise lorsque Apple a commencé à appliquer les mesures punitives en réponse à la violation des obligations contractuelles d’Epic. La victoire d’Apple n’était pas complète, car le juge qui présidait l’affaire Zoom lundi s’est rangé du côté d’Epic sur le compte de développeur Apple qui couvre l’Unreal Engine. Epic devra se conformer aux règles de l’App Store pour amener Fortnite sur l’App Store, mais au moins il obtient une ordonnance d’interdiction temporaire (TRO) contre Apple fermant le compte Unreal. La décision ne couvre que le futur immédiat, car le TRO doit être remplacé par une injonction préliminaire. La prochaine phase du procès aura lieu fin septembre.

Dès le début de l’audience, la juge Yvonne Gonzalez Rogers a clairement indiqué qu’elle était encline à refuser la requête d’Epic pour un TRO contre Apple pour Fortnite, mais à l’accorder pour Unreal Engine. Le juge a confirmé le verdict dans une décision rendue après l’audience.

Au cours de l’audience, le juge a souligné qu’Epic avait agi de manière malhonnête envers Apple lorsqu’il s’agissait de mettre à jour silencieusement l’application Fortnite pour glisser dans un mode de paiement distinct. Elle a déclaré aux avocats d’Epic qu’ils «n’avaient pas dit à Apple que vous aviez du code là-dedans [for an alternative payment system]. » Elle a ajouté que « ce n’était pas une violation insignifiante, d’où la raison pour laquelle nous sommes ici. »

Le juge a déclaré dans la décision qu’Epic «n’a pas encore démontré de préjudice irréparable» et que la situation difficile de Fornite «apparaît de sa propre initiative». Le juge a expliqué qu’Epic pourrait choisir de mettre à jour l’application pour supprimer le mode de paiement alternatif et se conformer aux règles d’Apple tout en poursuivant son combat juridique contre l’entreprise. Une décision de ne pas réparer l’application et toute blessure résultant de cette décision serait le fait d’Epic. « Epic Games admet que la technologie existe pour » résoudre « le problème facilement en désactivant le » hotfix « », lit-on dans la décision. «Le fait qu’Epic Games préfère ne pas intenter de poursuites dans ce contexte ne signifie pas qu’il existe un« préjudice irréparable ».»

Le juge a également expliqué que la demande d’Epic d’utiliser gratuitement la plate-forme d’Apple est déraisonnable. « Epic Games demande à cette Cour de lui permettre d’accéder gratuitement à la plate-forme d’Apple tout en gagnant de l’argent sur chaque achat effectué sur la même plate-forme », lit-on dans la décision. «Alors que la Cour prévoit que les experts seront d’avis que la prise de 30% d’Apple est anticoncurrentielle, la Cour doute qu’un expert suggère une alternative de zéro%. Même Epic Games n’offre pas ses produits gratuitement. »

Rogers s’est également adressé à la communauté passionnée des joueurs, expliquant que les contrats entre les parties privées doivent être respectés.

«En ce qui concerne les demandes de jeu, la Cour reconnaît, sur la base des nombreuses publications et commentaires sur Internet soumis dans le dossier, que les joueurs de Fortnite sont des partisans passionnés du jeu et attendent avec impatience son retour sur la plate-forme iOS», indique la décision. «La Cour reconnaît en outre que pendant ces périodes de pandémie de coronavirus (COVID-19), les évasions virtuelles peuvent aider à connecter les gens et à fournir un espace qui serait autrement indisponible. Cependant, la présentation n’est pas suffisante pour conclure que ces considérations l’emportent sur l’intérêt public général d’exiger des parties privées qu’elles adhèrent à leurs accords contractuels ou de résoudre les différends commerciaux par le biais de procédures normales, quoique accélérées. «

Le juge s’est rangé du côté d’Epic en ce qui concerne l’Unreal Engine, affirmant que le contrat entre Apple et l’entité Epic Games qui gère le compte Unreal Engine n’a pas été rompu. «Apple a choisi d’agir sévèrement et, ce faisant, a eu un impact sur des tiers et sur un écosystème de développeurs tiers», a écrit le juge. «Le contexte public dans lequel ce préjudice survient diffère considérablement: non seulement l’accord sous-jacent n’a pas été violé, mais l’économie a désespérément besoin d’accroître les possibilités de créativité et d’innovation, et non de les éliminer. Epic Games et Apple sont libres de plaider l’un contre l’autre, mais leur différend ne doit pas causer de ravages aux spectateurs », a ajouté le juge. «Certes, pendant la période d’une ordonnance d’interdiction temporaire, le statu quo à cet égard devrait être maintenu.»

Le juge a déclaré que la décision n’était pas un «slam dunk pour Epic ou Apple».

Epic a donc peu de choix de recours pour Fortnite. Il peut rétablir la version de l’application qui ne violerait pas les règles de l’App Store, ou la conserver pendant quelques semaines de plus, puis potentiellement des mois, risquant de mettre en colère certains de ses clients. Comme le juge l’a expliqué, la situation difficile de Fortnite est entièrement le fait d’Epic. Cela ne signifie pas que le procès antitrust d’Epic est sans fondement, ou qu’Apple ne devrait pas envisager de réduire sa taxe Apple à tous les niveaux.

Quant à l’Unreal Engine, même si le TRO l’a sauvé, il est impossible de dire quelle sera la décision d’injonction préliminaire. Et la décision d’Apple de s’attaquer à Epic dans son ensemble, y compris son côté Unreal Engine de l’entreprise, a effrayé certains développeurs qui se tournent vers Unity. Cela vient directement des profanes d’Epic qui ont déclaré lors de l’audience qu’Unreal «ne sera plus un moteur utilisable. Les développeurs fuient l’Unreal Engine. Cela se passe maintenant. Ce n’est pas spéculatif. »

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.